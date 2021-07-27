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Глава Бугров передумала идти на работу. Стали известны дополнительные подробности обысков в Ленобласти

В Буграх Всеволожского района Ленобласти проходят несколько десятков обысков. Они связаны с уголовным делом о мошенничестве с землей.

Как сообщает 27 июля портал 47news, с самого утра сотрудники экономической полиции ГУ МВД проводят обыск в здании администрации Бугровского сельского поселения. Действующая глава администрации Елена Моисеева сначала пообещала зайти на работу и посмотреть, что происходит, но позже передумала.

По данным издания, следственные действия касаются прежде всего экс-главы Бугров Геннадия Шорохова. Правоохранители забирают с собой документы, которые относятся ко времени его правления. Сам Шорохов перестал занимать пост главы администрации поселения в феврале 2020-го. Тогда чиновника уличили в неверном заполнении декларации: он не указал наличие у жены земельных участков.

Обыски провели не только в здании администрации, но и в доме Шорохова. По данным издания, он проживает в деревне Сярьги. Подозреваемый в преступлениях на звонки не отвечает.

Количество эпизодов по уголовному делу — более 20. Примерно столько же объектов обыскали силовики. Известно, что следственные действия проводятся в частных домах поселков Юкки и Бугры.

Как ранее писала «Фонтанка», предположительно, в администрации Бугров подделывали документы на престижные участки, затем их оформляли на аффилированных с администрацией лиц. Позже территории продавали желающим.

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Комментарии (13)

artistdmisha
Полагаю правильным для следствия было бы следующее развитие событий. Заходят в дома и предлагают сдать того, кто помогал купить участок. Если сдал, то участок остаётся в собственности, если нет, то по суду отжимают вместе с домом. Как-то так 😂
lamer
Странный режим труда у этой администраторши. Хочу прихожу, не хочу не прихожу на работу. С зарплатой так же произвольно?
Riptide
" ... забирают с собой документы, которые относятся ко времени его правления."
Видатъ в Архивъ. Для поученiя и назиданiя будущаго отрочества нашаго.
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