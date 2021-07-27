Глава Бугров передумала идти на работу. Стали известны дополнительные подробности обысков в Ленобласти

Как сообщает 27 июля портал 47news, с самого утра сотрудники экономической полиции ГУ МВД проводят обыск в здании администрации Бугровского сельского поселения. Действующая глава администрации Елена Моисеева сначала пообещала зайти на работу и посмотреть, что происходит, но позже передумала.



По данным издания, следственные действия касаются прежде всего экс-главы Бугров Геннадия Шорохова. Правоохранители забирают с собой документы, которые относятся ко времени его правления. Сам Шорохов перестал занимать пост главы администрации поселения в феврале 2020-го. Тогда чиновника уличили в неверном заполнении декларации: он не указал наличие у жены земельных участков.



Обыски провели не только в здании администрации, но и в доме Шорохова. По данным издания, он проживает в деревне Сярьги. Подозреваемый в преступлениях на звонки не отвечает.



Количество эпизодов по уголовному делу — более 20. Примерно столько же объектов обыскали силовики. Известно, что следственные действия проводятся в частных домах поселков Юкки и Бугры.



Как ранее писала «Фонтанка», предположительно, в администрации Бугров подделывали документы на престижные участки, затем их оформляли на аффилированных с администрацией лиц. Позже территории продавали желающим.

