Как сообщает портал 47news 27 июля, экономическая полиция и следствие ГУ МВД с утра проводят 20 обысков в частных домах поселков Юкки и Бугры, а также в здании администрации Бугровского поселения.
По предварительным данным, в администрации Бугров подделывали документы на престижные участки, позже их оформляли на аффилированных с администрацией лиц. Затем территории продавали желающим.
По данным агентства, интерес правоохранителей к администрации Бугров связан именно с периодом работы Шорохова. Сам подозреваемый в преступлениях на звонки не отвечает. Глава администрации Елена Моисеева сообщила, что Шорохов на данный момент находится в отпуске.
Ранее «Фонтанка» писала, что оперативники экономической полиции ГУ МВД проводят обыск в здании администрации муниципального образования Бугровское сельское поселение Всеволожского района. Они пришли туда около 09:00.
Стало известно, из-за чего силовики проводят обыски в Буграх
Во Всеволожском районе Ленинградской области проводят более 20 обысков, связанных с уголовным делом о земельном мошенничестве. По делу проходит бывший глава посёлка Бугры Геннадий Шорохов.
Как сообщает портал 47news 27 июля, экономическая полиция и следствие ГУ МВД с утра проводят 20 обысков в частных домах поселков Юкки и Бугры, а также в здании администрации Бугровского поселения.