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Стало известно, из-за чего силовики проводят обыски в Буграх

Во Всеволожском районе Ленинградской области проводят более 20 обысков, связанных с уголовным делом о земельном мошенничестве. По делу проходит бывший глава посёлка Бугры Геннадий Шорохов.

Как сообщает портал 47news 27 июля, экономическая полиция и следствие ГУ МВД с утра проводят 20 обысков в частных домах поселков Юкки и Бугры, а также в здании администрации Бугровского поселения.

По предварительным данным, в администрации Бугров подделывали документы на престижные участки, позже их оформляли на аффилированных с администрацией лиц. Затем территории продавали желающим.

По данным агентства, интерес правоохранителей к администрации Бугров связан именно с периодом работы Шорохова. Сам подозреваемый в преступлениях на звонки не отвечает. Глава администрации Елена Моисеева сообщила, что Шорохов на данный момент находится в отпуске.

Ранее «Фонтанка» писала, что оперативники экономической полиции ГУ МВД проводят обыск в здании администрации муниципального образования Бугровское сельское поселение Всеволожского района. Они пришли туда около 09:00.

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Комментарии (6)

AndrewBarsik
Как ни подделывай документы, а без соучастия РосРеестра ничего оформить не удастся. РосРеестр - фантастическая организация: обычному человеку весь мозг вынесут и двадцать раз ходить заставят для оформления 6-ти соток, а мошенники оформляют всё без сучка и задоринки.
***_555
Огромными территориями там владеет бывший вице-губернатор СПб. Несколько ЖК уже построено. К нему вопросов нет?
hal9000
Чёт мне подозрение что эт просто крайнего нашли...))..попробуй там поработай главой администрации ..там одни бандиты живут сразу начинают предлагать всякие криминальные схемы и затягивают в криминальный бизнес..мол это мы тебе помогли стать главой давай и ты нам помоги..короч там одно кумовство и мафия поэтому нормальные туда не идут работать...там автоматом виноват будешь в случае если вскроют криминальную схему...давно уже все на потоке...и менты тоже
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