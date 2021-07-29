Сроки постановки на воинский учет в военкоматах могут сократить до дня

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил сократить сроки постановки на воинский учет в военкоматах до одного дня, сообщает пресс-служба военного ведомства 29 июля.



По словам министра, оформление подобного рода документов удалось сократить с 30 до 10 дней, однако нужно выходить на одни сутки.



«Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение», — сказал Шойгу.



Напомним, что Шойгу взялся за военкоматы еще в 2019 году. Тогда министр поручил разобраться с «бездушием и формализмом» при работе с людьми.



В июне 2021 года глава Минобороны поручил привести военкоматы к современному облику, «чтобы туда хотелось прийти не по принуждению или повестке, а по желанию».

