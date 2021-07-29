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Сроки постановки на воинский учет в военкоматах могут сократить до дня

Соответствующее поручение дал подчиненным министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, бесконечный поход по военкоматам ради одной справки вызывает напряжение.

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил сократить сроки постановки на воинский учет в военкоматах до одного дня, сообщает пресс-служба военного ведомства 29 июля.

По словам министра, оформление подобного рода документов удалось сократить с 30 до 10 дней, однако нужно выходить на одни сутки.

«Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение», — сказал Шойгу.

Напомним, что Шойгу взялся за военкоматы еще в 2019 году. Тогда министр поручил разобраться с «бездушием и формализмом» при работе с людьми.

В июне 2021 года глава Минобороны поручил привести военкоматы к современному облику, «чтобы туда хотелось прийти не по принуждению или повестке, а по желанию».

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Комментарии (6)

Azteca73
Да ладно, нормально всё, пусть парятся в этих полуразрушенных военкоматах. Главное больше церквей и музеев понастроить, опять же дочь при деле, а не подвалам клей нюхает...
fw252
как всё ускромнилось-то. Когда-то Путин обещал призыв отменить. А теперь - ставить на учот за день. Действительно, 2021 год как-никак.
S&P 500 new edition :-)
"На учет встану, а воевать ШИШЬ!"
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