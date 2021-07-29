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В Петербурге на Туристской сгорел «Форд». У огня собрались сотрудники полиции и местные жители

Спасатели тушили иномарку 29 июля на Туристской улице. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, пожарные потушили «Форд» в Приморском районе днем 29 июля. Все сгораемое уничтожено огнем.

«29 июля в 13:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Туристская, д. 35. В автомобиле «Форд» сгорели сгораемые части. В 13:54 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Судя по фото и видео, пожар привлек не только сотрудников полиции, но и массу местных жителей.

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Накануне полиция задержала подозреваемых в поджоге адвокатского внедорожника на Суворовском проспекте. Уголовное дело возбуждено также в отношении бывшего возлюбленного петербурженки, проживающей на Савушкина. Он мог поджечь ее «Поло».

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Комментарии (3)

Игорь Полетаев
А ты был не прав, ты всё спалил за час,
И через час большой огонь угас,
Но в этот час стало всем теплей.
Coulthard
Заголовок - бомба!
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