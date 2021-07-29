ФСБ ликвидировала двух сторонников ИГ* в Тюмени

Сотрудники ФСБ в ходе спецоперации ликвидировали в Тюмени двух сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает Следственный комитет России (СКР) 29 июля.
Злоумышленники оказали силовикам активное сопротивление. По сведениям РИА Новости, оба погибших в перестрелке являются гражданами Таджикистана. Пострадавших среди сотрудников правопорядка нет.
Известно, что боевики готовили теракты в местах массовых скоплений народа. На месте происшествия нашли элементы самодельного взрывного устройства, оружие и боеприпасы.
По факту случившегося следователи возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к совершению теракта», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ».
* — Организация, признанная террористической на территории РФ.