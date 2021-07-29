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ФСБ ликвидировала двух сторонников ИГ* в Тюмени

Два гражданина Таджикистана были убиты силовиками в ходе спецоперации. Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей.


Сотрудники ФСБ в ходе спецоперации ликвидировали в Тюмени двух сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает Следственный комитет России (СКР) 29 июля.

Злоумышленники оказали силовикам активное сопротивление. По сведениям РИА Новости, оба погибших в перестрелке являются гражданами Таджикистана. Пострадавших среди сотрудников правопорядка нет.

Известно, что боевики готовили теракты в местах массовых скоплений народа. На месте происшествия нашли элементы самодельного взрывного устройства, оружие и боеприпасы.


По факту случившегося следователи возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к совершению теракта», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ».

* — Организация, признанная террористической на территории РФ.

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Комментарии (6)

Михаил Петров-Водкин
На дальних подступах к Москве устранили угрозу, как и обещал национальный лидер. «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!»
Woodruff Shnibbll
Эти выскохудожественные боевики от ФСБ давно никому не интересны, ибо не имеют к реальности ни какого отношения.
Vahmistroff
Эти оказались "неадекватными людьми"?
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