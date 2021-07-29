Видеозаписью инцидента очевидцы поделились 29 июля в группе « Признавашки ДТП и ЧП » во «ВКонтакте». На кадрах видно, как парень едет, стоя на задней лестнице троллейбуса № 18 .

О своей безопасности любитель экстремальных поездок явно не думает, мало того, что стоит он только одной ногой, так еще и держит в руке сумку.



Ранее «Фонтанка» писала, что Смольный хочет увеличить штрафы для зацеперов в 50 раз. Сейчас размер наказания за проезд на подножках, крышах вагонов или других не приспособленных для этого местах составляет всего 100 рублей. Комтранс предлагает повысить диапазон от 2 до 5 тысяч рублей.

