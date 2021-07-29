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Молодой экстремал проехался по Петербургу, зацепившись за троллейбус

Петербуржцы заметили зацепера на проспекте Маршала Блюхера. Молодой человек решил проехаться на троллейбусе, но не как все.

Видеозаписью инцидента очевидцы поделились 29 июля в группе «Признавашки ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как парень едет, стоя на задней лестнице троллейбуса № 18.

Автор: «Признавашки ДТП и ЧП» / «ВКонтакте»

О своей безопасности любитель экстремальных поездок явно не думает, мало того, что стоит он только одной ногой, так еще и держит в руке сумку.

Ранее «Фонтанка» писала, что Смольный хочет увеличить штрафы для зацеперов в 50 раз. Сейчас размер наказания за проезд на подножках, крышах вагонов или других не приспособленных для этого местах составляет всего 100 рублей. Комтранс предлагает повысить диапазон от 2 до 5 тысяч рублей.

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Комментарии (7)

262370901
А какой был бы штраф, если бы на его майке было написано "#ПутиНАры"?
f0ntan
Только по опущенным рогам стал смотреть его маршрут. Потому что раньше этот троллейбус не ходил по бесконтактной части пр. Маршала Блюхера, и вообще не ходил на "Лесную", а ходил на "Новочеркасскую" и только по улицам и проспектам, где протянуты троллейбусные провода
zorkii
Сделайте билеты по 200 и все поедут на крышах
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