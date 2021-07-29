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В Русском музее заявили, что не знали о частной вечеринке в Летнем саду с шампанским в фонтане. Виновные наказаны

Русский музей прокомментировал 29 июля вечеринку в честь дня рождения ведущего Алексея Малиновского в Летнем саду. «Фонтанка» накануне писала о празднике за закрытыми дверями сада, где в одном из фонтанов охлаждались бутылки с шампанским.

«В рамках уставной деятельности, Русский музей не проводит частных мероприятий. C компанией, оказывающей услуги общественного питания на объекте «Летний сад, литер В», был заключен договор с целью проведения мероприятия по презентации продуктовой линейки для последующего привлечения посетителей и получения дополнительных внебюджетных средств, направляемых на содержание сада, что не противоречит уставной деятельности музея», — объяснили в пресс-службе музея.

Там добавили, что администрация учреждения предъявила претензию и наложила штрафные санкции на исполнителя за несоблюдение правил проведения мероприятий на территории Русского музея. В пресс-службе напомнили, что в рамках уставной деятельности в Летнем саду проходят мероприятия культурологического характера.

«Русский музей обращается к своим гостям с просьбой бережно обращаться с объектами культурного наследия, газонами и фонтанами садов. Как правило, посетители идут нам навстречу», — подвели итог в администрации РМ.

Петербуржцы возмутились вечеринкой, которая прошла в Летнем саду во вторник, когда для «простых смертных» территория закрыта. Читательница «Фонтанки» заметила на одном из снимков продюсера шоу «Голос.Дети» бутылки шампанского в фонтане.

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Комментарии (26)

flexilya
не знали они... за бабки все продадут
PapaKarlo
Звериная гримаса капитализма... Деньги не пахнут. За деньги все можно. Нет денег-гуляй лесом, пей брагу ...
FontankaReader
Не вижу проблемы. Город - это не музей, процедура никак Летнему саду не повредила. Если фирмачи накинули денег, которые пойдут на содержание сада, то вообще никаких претензий.
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