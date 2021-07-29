В Русском музее заявили, что не знали о частной вечеринке в Летнем саду с шампанским в фонтане. Виновные наказаны

«В рамках уставной деятельности, Русский музей не проводит частных мероприятий. C компанией, оказывающей услуги общественного питания на объекте «Летний сад, литер В», был заключен договор с целью проведения мероприятия по презентации продуктовой линейки для последующего привлечения посетителей и получения дополнительных внебюджетных средств, направляемых на содержание сада, что не противоречит уставной деятельности музея», — объяснили в пресс-службе музея.



Там добавили, что администрация учреждения предъявила претензию и наложила штрафные санкции на исполнителя за несоблюдение правил проведения мероприятий на территории Русского музея. В пресс-службе напомнили, что в рамках уставной деятельности в Летнем саду проходят мероприятия культурологического характера.