Жительница Петербурга Анна возмущена частной вечеринкой в Летнем саду. В официальный выходной там отметил свой день рождения один из топовых ведущих города Алексей Малиновский. Среди приглашённых гостей был Андрей Сергеев, музыкальный продюсер проекта «Голос. Дети» и продюсерского центра Леонида Агутина. Именно он 28 июля опубликовал фото, которое задело Анну. На нём звёздный партнёр позирует на фоне фонтана, в котором охлаждается шампанское.
«Являемся коренными петербуржцами и очень любим наш город. Много раз гуляли с детьми по Летнему саду и часто охранники гоняют малышей от фонтанов. Что ни сделай — ничего нельзя, все историческое. Особенно обидно после такой агрессии в сторону детей наблюдать в соцсетях фотографии, как в саду проходят вечеринки, на которых в тех же исторических фонтанах охлаждают алкоголь», — написала Анна.
По данным «Фонтанки», Русский музей заключил контракт на проведение частного мероприятия. Наше издание направило официальный запрос в пресс-службу музея.
В июне, напомним, петербуржцы осуждали купание голых малышей в фонтанах Летнего сада.