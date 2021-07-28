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Родители голых малышей оскорбились шампанским в фонтане Летнего сада на частной вечеринке

Жительница Петербурга Анна возмущена частной вечеринкой в Летнем саду. В официальный выходной там отметил свой день рождения один из топовых ведущих города Алексей Малиновский. Среди приглашённых гостей был Андрей Сергеев, музыкальный продюсер проекта «Голос. Дети» и продюсерского центра Леонида Агутина. Именно он 28 июля опубликовал фото, которое задело Анну. На нём звёздный партнёр позирует на фоне фонтана, в котором охлаждается шампанское.

«Являемся коренными петербуржцами и очень любим наш город. Много раз гуляли с детьми по Летнему саду и часто охранники гоняют малышей от фонтанов. Что ни сделай — ничего нельзя, все историческое. Особенно обидно после такой агрессии в сторону детей наблюдать в соцсетях фотографии, как в саду проходят вечеринки, на которых в тех же исторических фонтанах охлаждают алкоголь», — написала Анна.

По данным «Фонтанки», Русский музей заключил контракт на проведение частного мероприятия. Наше издание направило официальный запрос в пресс-службу музея.

В июне, напомним, петербуржцы осуждали купание голых малышей в фонтанах Летнего сада.

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Комментарии (62)

Skazochny
запретить холопам все сады и музеи и отменить изучение для них грамоты.
ushkuinik
Аляповатые фонтаны-новоделы назвали "историческими"? Ну-ну... "Вернули Летний сад к виду до наводнения 1768 года", ага, а прочие 250 лет его истории обнулили?
Arkos
Летний сад- филиал Русского музея.
Музеи вправе осуществлять коммерческую деятельность
"доходы музейных учреждений в мире формируются следующим образом: 1) из бюджетного финансирования; 2) из самостоятельного заработка (входной платы, организации розничной торговли, арендной платы, издательской деятельности, образовательных программ и.д.); 3) из привлеченных средств (грантов, спонсорства, меценатства, пожертвований и т.д.)."
Осуществлять свою коммерческую деятельность музеи могут через:
- организацию и проведение праздников, мероприятий;
- выставки-ярмарки, аукционы;
- открытие магазина по продаже сувенирной продукции;
- открытие кафе, ресторана;
- продажу печатной продукции, видеофильмов, рассказывающих о дея-тельности музеев мира и т.д.

PS Лично я , не стал бы устраивать "пикник" в Летнем саду, но не все люди одинаковы. Для персонала это возможность маленько заработать. Зарплаты у музейных не сильно большие.
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