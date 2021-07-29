Загородные коттеджи за полгода подорожали на 14%, ранее на такой же рост потребовалось три года

Цена квадратного метра в коттеджах на загородном рынке Петербурга за полгода подскочила на 14 % — такой же рост произошел за три года с начала 2018 до конца 2020 года. Как сообщает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), средняя стоимость готового и строящегося коттеджа с участком при этом за шесть месяцев выросла на 11 %.
Как рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), бюджет сделки для самых недорогих строящихся или готовых коттеджей экономкласса, а также участков с подрядом составил в среднем 5,8 млн рублей. Это на 30 %, или 1,3 млн рублей выше, чем по итогам первого полугодия 2020 года. За домовладение класса «комфорт» в среднем пришлось заплатить 12,1 млн рублей, что на 20 %, или на 2 млн рублей больше, а бизнес-класс обходился в 24,4 млн рублей, что также больше на 20 %, или 4,1 млн рублей.
Подорожала и сотка земли на территориях ИЖС во всех лидирующих по предложению районах: на 12,6%, до 329,3 тыс. рублей во Всеволожском районе, на 5 %, до 442,1 тыс. рублей — в Выборгском районе, на 24,7 %, до 208,2 тысяч — в Ломоносовском. Эксперты отмечают, что и в случае с домовладениями, и с участками без подряда рост цен связан с рядом факторов. Стабильно высокий спрос вызвала пандемия, вымывание с рынка самого бюджетного предложения, а также реакция застройщиков на беспрецедентное подорожание материалов и работ по инженерной подготовке участков.
— Ограничения на выезд за границу сохраняются, что поддерживает и высокий спрос на собственные дома с участками, где можно отдохнуть неподалеку от Петербурга, — добавила Трошева. — По итогам полугодия на рынке реализовано 5,95 тысячи лотов всех типов, что в полтора раза выше результата того же периода 2020 года. Начиная со второго квартала 2020 года каждые три месяца совершали не менее 3 тысяч сделок, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.
В структуре продаж в первом полугодии 89 % спроса приходится на участки без подряда. При этом интересно, что покупатели стали чаще выбирать участки меньшей площади, но в более дорогих поселках с инженерной подготовкой, что в целом снизило средний бюджет покупки подобных лотов.
— В целом за первые полгода на рынок поступило 5,3 тыс. лотов, что на 84 % выше, чем за аналогичный период прошлого года, — добавила Ольга Трошева. — 80 % из данного объема занимают участки без подряда. Совокупный объем предложения на загородном рынке Петербурга и Ленобласти составил к концу июня 16,3 тысячи лотов, что на 4 % превосходит уровень начала 2021 года. Напомним, из-за рекордного спроса тогда был зафиксирован минимальный объем предложения за последние 10 лет.
Как отмечают аналитики, большинство покупателей приобретают недвижимость для постоянного проживания, поэтому спрос на все типы лотов в основном сконцентрирован в поселках вблизи города — до 20 км от КАД. За спросом следует и предложение: основной объем выводится в продажу в зоне до 40 км от КАД.