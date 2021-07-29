Загородные коттеджи за полгода подорожали на 14%, ранее на такой же рост потребовалось три года

Цена квадратного метра в коттеджах на загородном рынке Петербурга за полгода подскочила на 14 % — такой же рост произошел за три года с начала 2018 до конца 2020 года. Как сообщает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), средняя стоимость готового и строящегося коттеджа с участком при этом за шесть месяцев выросла на 11 % .

Как рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), бюджет сделки для самых недорогих строящихся или готовых коттеджей экономкласса, а также участков с подрядом составил в среднем 5,8 млн рублей. Это на 30 %, или 1,3 млн рублей выше, чем по итогам первого полугодия 2020 года. За домовладение класса «комфорт» в среднем пришлось заплатить 12,1 млн рублей, что на 20 %, или на 2 млн рублей больше, а бизнес-класс обходился в 24,4 млн рублей, что также больше на 20 %, или 4,1 млн рублей.



Подорожала и сотка земли на территориях ИЖС во всех лидирующих по предложению районах: на 1 2,6%, до 329,3 тыс. рублей во Всеволожском районе, на 5 % , до 442,1 тыс. рублей — в Выборгском районе, на 24,7 %, до 208,2 тысяч — в Ломоносовском. Эксперты отмечают, что и в случае с домовладениями, и с участками без подряда рост цен связан с рядом факторов. Стабильно высокий спрос вызвала пандемия, вымывание с рынка самого бюджетного предложения, а также реакция застройщиков на беспрецедентное подорожание материалов и работ по инженерной подготовке участков.

— Ограничения на выезд за границу сохраняются, что поддерживает и высокий спрос на собственные дома с участками, где можно отдохнуть неподалеку от Петербурга, — добавила Трошева. — По итогам полугодия на рынке реализовано 5,95 тысячи лотов всех типов, что в полтора раза выше результата того же периода 2020 года. Начиная со второго квартала 2020 года каждые три месяца совершали не менее 3 тысяч сделок, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

