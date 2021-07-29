Суд оставил под стражей экс-банкира «Таврического». Гаркуша назвал работу следствия «профанацией», а его адвокат вспомнил «Архипелаг ГУЛАГ»

В Петербурге продлили меру пресечения бывшему члену правления банка «Таврический» Дмитрию Гаркуше. Во время заседания обвиняемый в мошенничестве выступил с пронзительным спичем, а его адвокат вспомнил сочинение писателя Александра Солженицына.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 29 июля, следователь ходатайствовал о продлении меры пресечения, ссылаясь на выполнение требований 217-й статьи УПК РФ (ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела).

Санкт-Петербургский городской суд оставил экс-банкира под стражей до 6 октября. Количество эпизодов мошенничества, в которых его обвиняют, увеличилось с 10 до 16, а сумма похищенного — почти до миллиарда (952 млн рублей), добавили в пресс-службе.