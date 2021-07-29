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Суд оставил под стражей экс-банкира «Таврического». Гаркуша назвал работу следствия «профанацией», а его адвокат вспомнил «Архипелаг ГУЛАГ»

В Петербурге продлили меру пресечения бывшему члену правления банка «Таврический» Дмитрию Гаркуше. Во время заседания обвиняемый в мошенничестве выступил с пронзительным спичем, а его адвокат вспомнил сочинение писателя Александра Солженицына.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 29 июля, следователь ходатайствовал о продлении меры пресечения, ссылаясь на выполнение требований 217-й статьи УПК РФ (ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела).

Санкт-Петербургский городской суд оставил экс-банкира под стражей до 6 октября. Количество эпизодов мошенничества, в которых его обвиняют, увеличилось с 10 до 16, а сумма похищенного — почти до миллиарда (952 млн рублей), добавили в пресс-службе.

После оглашения решения со словом выступил Гаркуша. «8,5 лет мной уже отсижено. Работа следствия — профанация. Сколько это все будет продолжаться? Пока все умрут? Праздник издевательства будет длиться вечно. Требую выпустить меня под домашний арест!» — заявил он. В свою очередь, адвокат экс-банкира вспомнил «Архипелаг ГУЛАГ», сказав, что его подзащитный сидит «за компанию» и, ссылаясь на его невиновность, заявил, что ему вполне можно было бы избрать домашний арест.

В пресс-службе добавили, что меру пресечения также продлили председателю правления АО «Таврический Банк» Сергею Сомову.

По версии следствия, Гаркуша и Сомов организовали схему хищения, по которой из финансовой организации утекло более 450 млн рублей. В качестве посредника использовалась компания «Милан», а кредит выдавали для закупки импортных пресс-форм, на которых делают стеклянные бутылки. В предыдущем деле Гаркуши фигурировала сумма в шесть миллионов долларов. «Милан», по данным следствия, была аффилирована с ликеро-водочным заводом «Ливиз» Александра Сабадаша.

В пресс-службе напомнили, что всего по уголовному делу проходят четыре человека: Гаркуша, Сомов, Сабадаш и Иткин. Последний находится в розыске, его дело выделено в отдельное производство. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

AlBerkut
Что же так избирательно пресс-службу судов публикуем?
Про отказ в жалобе Резника в порядке 125 УПК на нарушение следакам его пассивных избирательных прав молчим, про продление ареста Кохал тоже? 🤔
И про очередной слив данных хомячков из штаба* или откуда там?
SU LUX INN
правильно Говорит! в ГУЛАГе как тогда, так и сейчас Место всем подобным буржуям, кулакам, Помещикам - угнетателям Простого народа!
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