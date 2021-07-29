Власти Петербурга обсудят возможность снятия ограничений и новое 121-е постановление

«Что касается 121-го постановления. Вопрос о том, что необходимо или нет необходимости вносить какие-либо изменения, сегодня в том числе будет рассматриваться на заседании межведомственного координационного совета по противодействию новой коронавирусной инфекции», — заявил Лисовец журналистам 29 июля.
По его словам, комздрав предоставил свои данные об эпидемической ситуации в городе для рассмотрения на заседании. В городе больше
«Сейчас оснований для ужесточения противоэпидемических мероприятий я не вижу», — отметил Лисовец.
Напомним, что ранее в Смольном анонсировали открытие фуд-кортов в Петербурге.