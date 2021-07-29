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Власти Петербурга обсудят возможность снятия ограничений и новое 121-е постановление

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец анонсировал обсуждение вопроса об изменении режима коронавирусных ограничений в Петербурге. Оснований для их ужесточения нет точно, отметил он.

«Что касается 121-го постановления. Вопрос о том, что необходимо или нет необходимости вносить какие-либо изменения, сегодня в том числе будет рассматриваться на заседании межведомственного координационного совета по противодействию новой коронавирусной инфекции», — заявил Лисовец журналистам 29 июля.

По его словам, комздрав предоставил свои данные об эпидемической ситуации в городе для рассмотрения на заседании. В городе больше 30 % свободных коек, и с начала июня идет спад госпитализации.

«Сейчас оснований для ужесточения противоэпидемических мероприятий я не вижу», — отметил Лисовец.

Напомним, что ранее в Смольном анонсировали открытие фуд-кортов в Петербурге.

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Комментарии (7)

fedorsmolov
После 19 сентября жду резкий скачок.
житель города П.
Шизофрения продолжается...
tsodd
Рядом две новости: В России рекорд по смертям от ковида и обсуждение снятия ограничений.
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