Аляске из-за землетрясения грозит цунами

Как сообщили в американском центре по предупреждению о цунами, магнитуда землетрясения неподалеку от поселения Чигник была увеличена с 7,3 до 8,2.
«Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,2, к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске», — говорится в сообщении центра в Twitter.
Thu Jul 29 07:03:47 UTC 2021 event picture pic.twitter.com/TGf2yerpzh— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) July 29, 2021
По информации Геологической службы США, стихия может обрушиться в ближайшие три часа. Об угрозе цунами также предупредили Гавайские острова.
По предварительной информации, пострадавших в результате землетрясения нет.
Ранее «Фонтанка» писала, что дым от горящих лесов Якутии добрался до Аляски. Об этом стало известно 22 июля.