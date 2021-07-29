FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +23
73.61р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Аляске из-за землетрясения грозит цунами

В американском штате Аляска 29 июля объявлена угроза цунами. Всему виной подземные толчки.

Как сообщили в американском центре по предупреждению о цунами, магнитуда землетрясения неподалеку от поселения Чигник была увеличена с 7,3 до 8,2.

«Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,2, к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске», — говорится в сообщении центра в Twitter.

По информации Геологической службы США, стихия может обрушиться в ближайшие три часа. Об угрозе цунами также предупредили Гавайские острова.

По предварительной информации, пострадавших в результате землетрясения нет.

Ранее «Фонтанка» писала, что дым от горящих лесов Якутии добрался до Аляски. Об этом стало известно 22 июля.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Avs7153
"Отдавай-ка землицу Алясочку,
Отдавай-ка родимую взад!" (С)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний