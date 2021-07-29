Аляске из-за землетрясения грозит цунами

Как сообщили в американском центре по предупреждению о цунами, магнитуда землетрясения неподалеку от поселения Чигник была увеличена с 7,3 до 8,2.



«Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,2, к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске», — говорится в сообщении центра в Twitter.