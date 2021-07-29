FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +23
73.61р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
2
Печать

И в рост, и в минус. В России начали снижаться пенсии

В России снизился размер пенсий в реальном выражении

В июне средний размер назначенных пенсий в России составил 15 822 рубля. По сравнению с тем же месяцем прошлого года зафиксирован рост на 5,6 %, однако в реальном выражении в первой половине года пенсии у граждан РФ снизились.

Как сообщается в докладе Росстата, опубликованном накануне вечером, 28 июля, в январе текущего года реальный размер средней пенсии демонстрировал рост на 0,4 % к январю 2020 года. Однако затем он перешёл к снижению: в феврале 2021 года — на 0,1 %, в марте — на 0,2 %, в апреле — на 0,1 %, в мае — на 0,5 %. В июне же сокращение составило 0,8 %.

Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян выросли в годовом выражении на 6,8 % впервые с начала пандемии.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

zlopopik
Если реально посмотреть, сколько продуктов на свою пенсию может купить пенсионер в РФ, то в этом году это на 25-30% меньше, чем в прошлом.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний