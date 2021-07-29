И в рост, и в минус. В России начали снижаться пенсии

В июне средний размер назначенных пенсий в России составил 15 822 рубля. По сравнению с тем же месяцем прошлого года зафиксирован рост на 5,6 % , однако в реальном выражении в первой половине года пенсии у граждан РФ снизились.



Как сообщается в докладе Росстата, опубликованном накануне вечером, 28 июля, в январе текущего года реальный размер средней пенсии демонстрировал рост на 0,4 % к январю 2020 года. Однако затем он перешёл к снижению: в феврале 2021 года — на 0,1 % , в марте — на 0,2 % , в апреле — на 0,1 % , в мае — на 0,5 % . В июне же сокращение составило 0,8 % .

