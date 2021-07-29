Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян впервые с начала пандемии

По итогам второго квартала 2021 года реальные располагаемые доходы граждан РФ выросли в годовом выражении на
При этом в докладе скорректированы и данные за прошлый квартал — согласно новой оценке, в годовом выражении спад составил не
В докладе уточняется, что этот показатель отражает доходы россиян, оставшиеся после уплаты обязательных взносов и поправки на инфляцию. Во втором квартале текущего года ожидался рост на основе низкой базы второго квартала 2020 года.
Напомним, ранее Министерство экономики РФ пообещало, что в 2021 году среднемесячная зарплата граждан страны увеличится на 5 тысяч рублей, а через три года достигнет среднего показателя в 68 тысяч рублей.