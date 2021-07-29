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Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян впервые с начала пандемии

Располагаемые доходы граждан РФ выросли в годовом выражении на 6,8%, сообщили в Росстате

По итогам второго квартала 2021 года реальные располагаемые доходы граждан РФ выросли в годовом выражении на 6,8 % — впервые с начала пандемии. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономической ситуации, опубликованном накануне вечером, 28 июля.

При этом в докладе скорректированы и данные за прошлый квартал — согласно новой оценке, в годовом выражении спад составил не 3,6 %, как сообщалось ранее, а 3,7 %. Кроме этого, уточнены данные по итогам прошлого года. В 2020 году положительная динамика наблюдалась только в первом квартале — на 1,9 %. Во втором квартале прошлого года был зафиксирован максимальный спад — на 7,1 %.

В докладе уточняется, что этот показатель отражает доходы россиян, оставшиеся после уплаты обязательных взносов и поправки на инфляцию. Во втором квартале текущего года ожидался рост на основе низкой базы второго квартала 2020 года.

Напомним, ранее Министерство экономики РФ пообещало, что в 2021 году среднемесячная зарплата граждан страны увеличится на 5 тысяч рублей, а через три года достигнет среднего показателя в 68 тысяч рублей.

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Комментарии (22)

ruscredo
Рост зарплат в Кремле, а это не Россия, это даже не планета Земля
alexpv
Замечательная шутка, посмеялся от души)
Спасибо депутатам и олигархам, которые постоянным повышением себе зарплаты не дают упасть вычисляемому Росстатои среднему уровню доходов обычных россиян.
261864151
Конечно, летом за отопление не платим - вот и... разбогатели!
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