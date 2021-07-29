Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян впервые с начала пандемии

По итогам второго квартала 2021 года реальные располагаемые доходы граждан РФ выросли в годовом выражении на 6,8 % — впервые с начала пандемии. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономической ситуации, опубликованном накануне вечером, 28 июля.



При этом в докладе скорректированы и данные за прошлый квартал — согласно новой оценке, в годовом выражении спад составил не 3,6 % , как сообщалось ранее, а 3,7 % . Кроме этого, уточнены данные по итогам прошлого года. В 2020 году положительная динамика наблюдалась только в первом квартале — на 1,9 % . Во втором квартале прошлого года был зафиксирован максимальный спад — на 7,1 % .

