Минэк: В России ожидается экономический рост заработной платы

По России среднемесячная зарплата в 2021 году увеличится на 5 тысяч рублей, а через три года достигнет среднего показателя в 68 тысяч рублей. Об этом сообщают «Ведомости» 13 июля со ссылкой на макроэкономический прогноз, который Минэк разослал главам российских регионов.
Минэк ситуацию оценивает значительно лучше, чем в прошлые годы, с учетом нынешнего прироста. Стоит отметить, что ранее ведомство ожидало прирост лишь на 7,4%, или же 3 800 рублей.
По данным ведомства, нынешние заработные платы сограждан были пересмотрены в сторону их повышения, фактический показатель на прошлый год был поднят на 3,8% (в феврале Росстат производил отчет о росте в 2,5%, эти цифры демонстрировал Минэк в апрельской версии макропрогноза).
Прожиточный минимум остался без изменений, его сумма составляет 11 653 руб. на 2021 год, но стоит ожидать прироста с наступлением 2022 года. В последнем макропрогнозе показатели скорректированы до 11 950, или же 2,5%.
Прошлая оценка располагаемых доходов населения замедлилась в связи с восстановлением денежных средств, от собственности и предпринимательской деятельности.
Руководитель центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов уверен, что рост заработной платы при стагнации реальных денежных доходов населения — феномен 2020 — 2021 года: «Причем всё происходит на фоне индексации пенсии и пособий выше уровня инфляции, такой парадокс».