Минэк: В России ожидается экономический рост заработной платы

По России среднемесячная зарплата в 2021 году увеличится на 5 тысяч рублей, а через три года достигнет среднего показателя в 68 тысяч рублей. Об этом сообщают «Ведомости» 13 июля со ссылкой на макроэкономический прогноз, который Минэк разослал главам российских регионов.



Минэк ситуацию оценивает значительно лучше, чем в прошлые годы, с учетом нынешнего прироста. Стоит отметить, что ранее ведомство ожидало прирост лишь на 7,4%, или же 3 800 рублей.



По данным ведомства, нынешние заработные платы сограждан были пересмотрены в сторону их повышения, фактический показатель на прошлый год был поднят на 3,8% (в феврале Росстат производил отчет о росте в 2,5%, эти цифры демонстрировал Минэк в апрельской версии макропрогноза).

