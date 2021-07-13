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Минэк: В России ожидается экономический рост заработной платы

Министерство экономики обещает в 2024 году среднюю зарплату по России в 68 тысяч рублей

По России среднемесячная зарплата в 2021 году увеличится на 5 тысяч рублей, а через три года достигнет среднего показателя в 68 тысяч рублей. Об этом сообщают «Ведомости» 13 июля со ссылкой на макроэкономический прогноз, который Минэк разослал главам российских регионов.

Минэк ситуацию оценивает значительно лучше, чем в прошлые годы, с учетом нынешнего прироста. Стоит отметить, что ранее ведомство ожидало прирост лишь на 7,4%, или же 3 800 рублей.

По данным ведомства, нынешние заработные платы сограждан были пересмотрены в сторону их повышения, фактический показатель на прошлый год был поднят на 3,8% (в феврале Росстат производил отчет о росте в 2,5%, эти цифры демонстрировал Минэк в апрельской версии макропрогноза).

Прожиточный минимум остался без изменений, его сумма составляет 11 653 руб. на 2021 год, но стоит ожидать прироста с наступлением 2022 года. В последнем макропрогнозе показатели скорректированы до 11 950, или же 2,5%.

Прошлая оценка располагаемых доходов населения замедлилась в связи с восстановлением денежных средств, от собственности и предпринимательской деятельности.

Руководитель центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов уверен, что рост заработной платы при стагнации реальных денежных доходов населения — феномен 2020 — 2021 года: «Причем всё происходит на фоне индексации пенсии и пособий выше уровня инфляции, такой парадокс».

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Комментарии (19)

Antuan Rokanten
Как же достали они врать! Да, есть люди, которые получают относительно неплохо. У меня знакомый работает ведущим инженером с 15-летним стажем и получает больше 100 тысяч. Так он мой ровесник. А по факту медианная зарплата в России около 35 тысяч. И вряд ли в ближайшем будущем она станет больше.
Antin88
А на сколько вырастет реальная зп?
Parallax
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники...
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