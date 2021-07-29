Как сообщил «Фонтанке» читатель, свет пропал после полуночи в Новом Петергофе. Во тьме оказался дом №10 по улице Бородачёва. Напротив, на Константиновской, 21, ни одного светлого окна. Без электричества в грозу оказались жильцы соседних пятиэтажек №25 и №31 на улице Разводная. В соцсетях публикуют эмоциональное фото «с места событий».
«Фонтанка» обратилась за комментарием в компанию «Россети Ленэнерго». Напомним, сегодня вечером над Петербургом гремит гроза. Ливень затапливал метро и улицы Петербурга.