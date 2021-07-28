Половинка коллективного иммунитета: в Петербурге привили почти 1,3 млн человек хотя бы одной дозой

Вакцинация в Петербурге приблизилась к важной отметке — 1,3 млн вакцинированных. Для коллективного иммунитета Смольный планирует привить как минимум 2,6 млн человек.
«С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинирован 1 293 161 человек, из них 941 343 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 12 933 человека, вторично — 17 656 человек», — говорится в справке межведомственного координационного совета от 28 июля.
Запасов вакцины в Петербурге хватит еще на 125 тысяч человек, регулярно поступают новые партии.
Как заявлял ранее глава комздрава Дмитрий Лисовец, темпы вакцинации в Петербурге значительно выросли, но не позволят в ближайшие месяцы достичь коллективного иммунитета. Хотя раньше речь шла о его появлении уже к октябрю.