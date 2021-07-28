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Байден принял Тихановскую в Белом доме. Она просила помочь с «ненасильственным переходом к демократии»

Тихановская и Байден встретились в Вашингтоне

Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская 28 июля встретилась с президентом США Джозефом Байденом. Глава государства принял её в Белом доме.

«Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и правам человека», — написал он в Twitter.

Тихановская в своем канале в Telegram поблагодарила Байдена. «Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан»,— написала она. От США политик хочет помощи: сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии».

Лидер белорусской оппозиции уже успела встретиться с лидерами многих европейских держав и была принята в Брюсселе.

Лидер белорусской оппозиции уехала из страны после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, вновь победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Сразу после закрытия участков в Минске в других городах начались масштабные акции протеста, которые продолжались всю осень 2020 года.

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Комментарии (23)

265916485
Днище!) Америка деградировала окончательно)
Что не может не радовать)
Pilat
А вот что бы вопили США, если бы Путин принял в Кремле участников штурма Белого Дома и выслушал бы их просьбу о ненасильственном переходе власти в Вашингтоне?
Печенеги и половцы
Таракан рвёт усы, хитиновым покровом бьется об стену, в бессильной злобе.
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