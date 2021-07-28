Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская 28 июля встретилась с президентом США Джозефом Байденом. Глава государства принял её в Белом доме.
«Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и правам человека», — написал он в Twitter.
I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ— President Biden (@POTUS) July 28, 2021
Тихановская в своем канале в Telegram поблагодарила Байдена. «Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан»,— написала она. От США политик хочет помощи: сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии».
Лидер белорусской оппозиции уже успела встретиться с лидерами многих европейских держав и была принята в Брюсселе.