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Минюст проведёт внеплановую проверку впавшего в немилость фонда «Тотальный диктант»

Министерство юстиции Российской Федерации намерено провести внеплановую проверку Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант». Копию уведомления опубликовала 28 июля директор фонда Ольга Ребковец.

«Причины проверки нам неизвестны. В распоряжении о проверке есть отсылка к обращению некоего М. И. Корзухина. Кто это, я не знаю», — написала она в Facebook.

Как указано в документе, проверке подвергнется деятельность организации со 2 августа 2020 года по 1 августа 2021 года. Ребковец уточнила, что до понедельника, 2 августа, Минюст требует предоставить множество документов, список которых уместился на шести страницах.

«Документы, запрошенные ведомством, готовим. Их много (от штатного расписания и договоров с сотрудниками до сведений об авансовых отчетах, включая договоры, грантовые, с поставщиками, бухгалтерскую отчетность и т. п.), но все они не выходят за рамки текущей деятельности фонда. Попросили на неделю отсрочку проверки», — отметила директор.

В июне стало известно, что организаторы «Тотального диктанта» не получили поддержку Фонда президентских грантов на проведение акции в 2022 году. Ребковец увидела в этом политическую подоплёку. Автором «Тотального диктанта» в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский. После оглашения имени автора Россотрудничество отказалось помогать в организации акции.

Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» с 2004 года проводит одноименную просветительскую акцию, в ходе которой любой желающий может проверить свою грамотность. Диктант пишут в городах России и за рубежом.

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Комментарии (9)

efela
В Минюсте решили уничтожить вообще все, что связано с образованием и просвещением?
lamer
Эти тоже воруют?
Вячеслав Рогожин
Зато мракобесов снабжают деньгами по полной. Поганое позорище в стране
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