Минюст проведёт внеплановую проверку впавшего в немилость фонда «Тотальный диктант»

Министерство юстиции Российской Федерации намерено провести внеплановую проверку Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант». Копию уведомления опубликовала 28 июля директор фонда Ольга Ребковец.

«Причины проверки нам неизвестны. В распоряжении о проверке есть отсылка к обращению некоего М. И. Корзухина. Кто это, я не знаю», — написала она в Facebook.



Как указано в документе, проверке подвергнется деятельность организации со 2 августа 2020 года по 1 августа 2021 года. Ребковец уточнила, что до понедельника, 2 августа, Минюст требует предоставить множество документов, список которых уместился на шести страницах.