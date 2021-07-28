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В России полностью вакцинировано около 15% населения

Полную вакцинацию в России прошли 21,3 млн человек, или около 15% населения, следует из данных, которые озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова

«Полный цикл вакцинации «Спутником V» прошли около 20 млн (человек), полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» около миллиона, полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова — порядка 300 тысяч», — сообщила 28 июля Попова во время выступления в Российском обществе «Знание» (цитата по «Интерфаксу»).

При этом среди привившихся полным циклом любой из российских вакцин, по словам Поповой, заболевают коронавирусом не более 0,7 — 0,8%. А после первой прививки — 2,5%. Расчет сделан на основе списков привившихся от COVID-19 и переболевших коронавирусом.

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