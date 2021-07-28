Смотрите премьеру производства компании «Телеинвест» специально для «Фонтанки». И уже в эту субботу, 31 июля, на реках и каналах Петербурга в 6-й раз состоится «Фонтанка-SUP» — главное приключение петербургского лета, за которым едут участники из десятка стран и почти сотни российских городов.
Посмотрите, как прекрасен суровый питерский серфинг
Как серфинг покорил Петербург, а наш город стал столицей российского серфинга и одним из мировых лидеров SUP-серфинга, рассказывают спортсмены, любители и энтузиасты в фильме «Суровый питерский серфинг».
«Фонтанка-SUP» — физкультурное мероприятие, которое уже в шестой раз организовано и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году событие состоится 31 июля при поддержке Комитета по культуре и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!». За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.
Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.