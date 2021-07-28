Посмотрите, как прекрасен суровый питерский серфинг

«Фонтанка-SUP» — физкультурное мероприятие, которое уже в шестой раз организовано и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году событие состоится 31 июля при поддержке Комитета по культуре и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!». За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.



Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.