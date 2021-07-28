И визитку замминистра Белоусова. Роман Доброхотов рассказал, что у него забрали во время обыска

Итогами дня Доброхотов поделился 28 июля, видео опубликовано в Telegram-канале Avtozak LIVE. Он отметил, что и обыск, и допрос были корректными и на сотрудников он не жалуется. В основном на вопросы следователя журналист не отвечал, пользуясь 51 статьей Конституции. «Некоторые вопросы не касались дела о клевете. Спрашивали о том, как финансируется The Insider (признан в России иноагентом)», — поделился Роман.

Романа Доброхотова отпустили после допроса в статусе свидетеля и без ограничений в передвижениях. Он убежден, что дело о клевете было предлогом, чтобы забрать у него все гаджеты.

Он также рассказал, что из квартиры изъяли все гаджеты, и именно это, по его мнению, было главной целью уголовного дела и обыска: «Думаю, задача была получить телефоны и передать их сотрудникам ФСБ». Унесли «здоровенную коробку» с документами, среди которых было множество визиток, например замминистра Андрея Белоусова.

Доброхотов считает, что его могут и посадить, потому что в России «всё возможно», а интерес к нему в ближайшее время не остынет. Обыски он не связывает с каким-то конкретным расследованием The Insider, а считает, что сейчас в России пошла такая волна, из-за которой многие журналисты-расследователи «стали преступниками».

В основу уголовного дела о клевете легла жалоба адвоката голландского блогера Макса ван дер Верффа Сталины Гуревич. Ранее из-за ее заявлений интересом правоохранительные органы прониклись к детскому хоспису «Дом с Маяком».

Ван дер Верффу не понравился твит на странице Доброхотова, который анонсировал материал The Insider, посвященный взаимодействию блогера с ГРУ. Речь шла о возможном сотрудничестве в информационном поле на фоне катастрофы с MH17.