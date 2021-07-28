«Иноагентная помойка» против «блогера-конспиролога». К Доброхотову пришли как к свидетелю

Обыски у главного редактора The Insider (в России признано иноагентом) Романа Доброхотова проходят по делу о клевете, которое возбуждено в отношении неустановленных лиц. Под спорным материалом нет подписи авторов.

Как рассказала адвокат Доброхотова Оксана Опаренко 28 июля, уголовное дело возбуждено на основе размещенного в твиттере Доброхотова поста с «дезинформацией о сбитом Боинге МН-17», датирован он ноябрем 2020 года.

Подозреваемых в деле пока нет, сам главред имеет статус свидетеля. У него забрали всю оргтехнику, включая планшет ребенка, и загранпаспорт.



37-летний Роман Доброхотов выпускник МГИМО и аспирант ВШЭ. Еще в 2005 году он участвовал в движении «Идущие без Путина», был членом политсовета «Солидарность». Выступал против поправок в Конституцию 2008 года, чем снискал популярность — во время речи тогда президента Дмитрия Медведева Доброхотов был в зале, не смог сдержаться и выкрикнул в прямом эфире «позор», после чего был удален охраной.

Проект The Insider был основан Доброхотовым в 2013 году, издание зарегистрировано в Латвии. Оно специализируется на журналистских расследованиях, в том числе по отравлению Скрипалей, Навального, Кара-Мурзы. Большая часть самых громких материалов создана совместно с Bellingcat и его автором Христо Грозевым.

Последний прокомментировал обыски у коллеги «Дождю»: по его словам, с автором The Insider он последний раз общался накануне вечером, сегодня Доброхотов собирался вылетать в командировку. Журналист считал, добавил собеседник «Дождя», «что непрерывная публикация расследований гарантирует ему безопасное нахождение на территории России».



Одно из расследований издания и стало поводом для обыска. Речь идет о материале от 12 ноября 2020 года. Вместе с Bellingcat журналисты изучили биллинги и взломанную переписку высокопоставленных служащих ГРУ. Данные привели их к двум персонажам: бывшей журналистке RT Яне Ерлашовой и голландскому блогеру Максу ван дер Верффу. В 2019 году они создали проект Bonanza Media. Его материалы были посвящены публикации альтернативных версий катастрофы «Боинга MH17». Издание назвало пару известной в кругах конспирологов, которые не доверяли результатам официального расследования о причинах авиакатастрофы. The Insider и Bellingcat пришли к выводу, что публикации «Бонанзы» редактировались российскими спецслужбами, приложив к материалу скриншоты.

Как рассказала в эфире «Эхо Москвы» адвокат голландца Сталина Гуревич, Ван дер Верфф — «мало кому известный» журналист, немного говорящий на русском языке, который занимается расследованием гибели «Боинга». В своем телеграм-канале Гуревич назвала The Insider «иноагентной помойкой» и предложила не делать из Доброхотова жертву «кровавой гэбни».

