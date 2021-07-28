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Движение по Пискарёвскому проспекту на развязке с КАД ограничат на две недели

С 29 июля по 12 августа в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта на Пискаревском проспекте на развязке с КАД. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

В ведомстве предупреждают, что поэтапно будут закрываться все съезды этой развязки.

Комитет по транспорту одобрил и другие перекрытия. Водоканал будет прокладывать трубы в Василеостровском районе: движение прервут по улице Одоевского от Уральской улицы до Сазоновской улицы. С 30 июля по 30 сентября в связи с размещением пешеходной галереи ограничивается движение транспорта по набережной реки Карповки от Каменноостровского проспекта до Иоанновского переулка.

С 27 июля в связи с дорожными работами перекрыты и некоторые другие улицы Петербурга.

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