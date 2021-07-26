Большой Сампсониевский, Маяковского и Песочный. ГАТИ рассказала о грядущих ограничениях

В ближайшие несколько дней начнутся работы по дорожному ремонту и реконструкции сетей, которые на две недели и больше перекроют некоторые улицы Петербурга. О планирующихся изменениях в движении транспорта 26 июля рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

С 27 июля по 12 августа в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту от Нейшлотского переулка до Малого Сампсониевского проспекта.