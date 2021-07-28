Родители получат школьные выплаты досрочно

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на школьников родители начнут получать на две недели раньше обещанного срока. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на совещании по подготовке к новому учебному году 28 июля.
Выплаты стартуют 2 августа. Ранее озвучивался срок 16 августа. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уточнил, что уже поступили заявления от 12,4 млн родителей. «Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 млн детей», — цитирует Котякова ТАСС.
К новому учебному году родители смогут получить по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет.
Прием заявлений стартовал 15 июля и продлится до 1 ноября. Подать заявку можно через «Госуслуги» или клиентскую службу Пенсионного фонда.