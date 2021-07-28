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Родители получат школьные выплаты досрочно

Школьные выплаты по 10 тысяч рублей стартуют 2 августа

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на школьников родители начнут получать на две недели раньше обещанного срока. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на совещании по подготовке к новому учебному году 28 июля.

Выплаты стартуют 2 августа. Ранее озвучивался срок 16 августа. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уточнил, что уже поступили заявления от 12,4 млн родителей. «Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 млн детей», — цитирует Котякова ТАСС.

К новому учебному году родители смогут получить по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет.

Прием заявлений стартовал 15 июля и продлится до 1 ноября. Подать заявку можно через «Госуслуги» или клиентскую службу Пенсионного фонда.

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Комментарии (7)

Nurofen
После выборов, в виде дополнительных оброков компенсируют с лихвой, мне не нужны подачки верните доллар по 36 как было до присоединения крыма
Михаил Петров-Водкин
Раньше получат — раньше пропьют
Athair
С царского плеча ;)
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