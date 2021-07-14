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Получить выплату на школьников можно будет только безналично

Единовременную выплату на детей школьного возраста будут выдавать только на карту. Деньги начнут поступать с 16 августа.

Министерство труда и социальной защиты РФ 14 июля ответило на самые частые вопросы, касающиеся единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Получить ее можно исключительно на карту любой платежной системы.

«Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы "Мир"», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прием заявлений от родителей на получение средств стартует 15 июля и завершится 1 ноября. Выплаты начнутся с 16 августа. Подать заявку можно через Госуслуги или клиентскую службу Пенсионного фонда.

Президент России Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми в ходе послания Федеральному собранию. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе.

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