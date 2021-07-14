Получить выплату на школьников можно будет только безналично

Министерство труда и социальной защиты РФ 14 июля ответило на самые частые вопросы, касающиеся единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Получить ее можно исключительно на карту любой платежной системы.



«Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы "Мир"», — говорится в сообщении на сайте ведомства.



Прием заявлений от родителей на получение средств стартует 15 июля и завершится 1 ноября. Выплаты начнутся с 16 августа. Подать заявку можно через Госуслуги или клиентскую службу Пенсионного фонда.

