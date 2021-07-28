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Семак: Предметных переговоров по Азмуну нет

Наставник «Зенита» Сергей Семак заявил, что на текущий момент никакой информации о переходе нападающего Сердара Азмуна в другой клуб нет.

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи об уходе из команды нападающего Сердара Азмуна. Соответствующее заявление он сделал 28 июля во время пресс-конференции перед игрой с «Ростовом».

«Сердаром интересуются многие клубы, но предметных переговоров на сегодняшний день пока нет. Азмун готовится вместе с командой. Естественно, это футбол, и всё может измениться, но на сегодняшний день он — игрок «Зенита» на 100 %. Если предложение устраивает клуб, то вопросов нет. Желание игрока попробовать себя в другом, более сильном турнире только приветствуется», — сказал Семак.

Фото: Пресс-служба футбольного клуба «Зенит»
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Наставник сине-бело-голубых также прокомментировал уход из команды форварда Себастьяна Дриусси, который выкупил у «Зенита» свой контракт. По словам Семака, аргентинец провел в Петербурге четыре года и был важной частью коллектива.

«Я всегда к нему относился и по-прежнему отношусь очень хорошо, потому что он настоящий профессионал, который всегда, в любых ситуациях делал всё для команды», — подчеркнул Семак.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что Азмуном интересуется немецкий «Байер-04». Леверкузенцы готовы отдать «Зениту» за трансфер 26-летнего иранца 14 млн евро. Что касается Дриусси, то он с большой долей вероятности продолжит карьеру в MLS. Форвард ведет переговоры с такими клубами, как «Интер Майами» и «Остин».

Фото: Пресс-служба футбольного клуба «Зенит»

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Комментарии (1)

Danik
Новости шоу бизнеса! Никому Зенит нынешний не интересен. Только горстке горлопанов на трибунах.
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