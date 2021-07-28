Семак: Предметных переговоров по Азмуну нет

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи об уходе из команды нападающего Сердара Азмуна. Соответствующее заявление он сделал 28 июля во время пресс-конференции перед игрой с «Ростовом».

«Сердаром интересуются многие клубы, но предметных переговоров на сегодняшний день пока нет. Азмун готовится вместе с командой. Естественно, это футбол, и всё может измениться, но на сегодняшний день он — игрок «Зенита» на 100 % . Если предложение устраивает клуб, то вопросов нет. Желание игрока попробовать себя в другом, более сильном турнире только приветствуется», — сказал Семак.