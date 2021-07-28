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СМИ: Азмун согласился на переход в немецкий «Байер»

Клуб из Леверкузена предлагает «Зениту» 14 млн евро и бонусы за нападающего Сердара Азмуна.

Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун близок к переходу в немецкий «Байер-04». Об этом 28 июля в своем Twitter сообщил журналист издания Sport1.de Патрик Берджер. По его словам, представители игрока уже договорились с клубом из Леверкузена.

Немцы готовы отдать «Зениту» за иранского форварда 14 млн евро, не забывая о бонусах. Авторитетный портал transfermarkt.ru оценивает трансферную стоимость футболиста в 25 млн евро.

Самому Азмуну, по информации итальянского журналиста Николо Скиры, представители «Байера» готовы предложить 5-летний контракт с зарплатой в 2,8 млн евро за сезон. Сейчас в «Зените» 26-летний форвард получает около 3 млн евро.

Азмун выступает за петербургскую команду с 2019 года. В минувшем сезоне он стал вторым бомбардиром Российской премьер-лиги после Артема Дзюбы. В 24 матчах иранец забил 19 мячей (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

Ранее «Фонтанка» писала, что в межсезонье в «Байер» перешёл бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунёв.

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