СМИ: Азмун согласился на переход в немецкий «Байер»

Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун близок к переходу в немецкий «Байер-04». Об этом 28 июля в своем Twitter сообщил журналист издания Sport1.de Патрик Берджер. По его словам, представители игрока уже договорились с клубом из Леверкузена.



Немцы готовы отдать «Зениту» за иранского форварда 14 млн евро, не забывая о бонусах. Авторитетный портал transfermarkt.ru оценивает трансферную стоимость футболиста в 25 млн евро.



Самому Азмуну, по информации итальянского журналиста Николо Скиры, представители «Байера» готовы предложить 5-летний контракт с зарплатой в 2,8 млн евро за сезон. Сейчас в «Зените» 26-летний форвард получает около 3 млн евро.

