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Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев перешёл в клуб из немецкой Бундеслиги

Андрей Лунёв подписал контракт с «Байером»

Вратарь Андрей Лунёв уже точно не будет выступать за «Зенит» в следующем сезоне — он уезжает за границу.

Агент игрока Антон Смирнов в интервью сайту «Р-Спорт» 9 июля заявил, что голкипер подписал контракт с «Байером» из Леверкузена. Соглашение рассчитано на два года.

В минувшем сезоне основным вратарём «Байера» был Лукаш Градецки из сборной Финляндии. Он провел 29 матчей в чемпионате и пропустил 29 голов, отыграв на ноль 9 встреч.

Лунёв выступал за петербургский «Зенит» с 2017 года и стал в его составе трёхкратным чемпионом России. За сборную России вратарь провел семь матчей.

Ранее сообщалось, что переговоры Лунёва с «Зенитом» зашли в тупик.

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Комментарии (5)

260839511
Удачи! Спростмен достгойный
Wert
Захотел от левандовски пропустить
260695091
что-то как-то не складывается у Зенита с вратарями после В.Малафеева
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