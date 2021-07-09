Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев перешёл в клуб из немецкой Бундеслиги

Агент игрока Антон Смирнов в интервью сайту «Р-Спорт» 9 июля заявил, что голкипер подписал контракт с «Байером» из Леверкузена. Соглашение рассчитано на два года.



В минувшем сезоне основным вратарём «Байера» был Лукаш Градецки из сборной Финляндии. Он провел 29 матчей в чемпионате и пропустил 29 голов, отыграв на ноль 9 встреч.



Лунёв выступал за петербургский «Зенит» с 2017 года и стал в его составе трёхкратным чемпионом России. За сборную России вратарь провел семь матчей.



Ранее сообщалось, что переговоры Лунёва с «Зенитом» зашли в тупик.

