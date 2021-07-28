В Петербурге еще один стационар-тысячник выводится из ковидного режима

В воскресенье, 1 августа, Городская многопрофильная больница № 2 открывает прием пациентов, нуждающихся в экстренной помощи (инфаркт, инсульт и т. д. ) — их начнет доставляет скорая. А на следующий день — в понедельник, 2 августа, откроется плановая госпитализация, затем возобновится и хирургическое лечение, у кого-то отложенное из-за того, что больница в очередной раз была перепрофилирована под инфекционный стационар.



Сейчас уже практически всех, готовых к выписке, отправили по домам. Не готовых — с положительными тестами на коронавирус — перевели в ковидные стационары, с отрицательными — оставили в больнице на долечивании. Таких немало, потому что у тяжелых пациентов болезнь не заканчивается с получением отрицательного результата ПЦР-исследования.