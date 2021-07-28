В Петербурге еще один стационар-тысячник выводится из ковидного режима

В воскресенье, 1 августа, Городская многопрофильная больница
Сейчас уже практически всех, готовых к выписке, отправили по домам. Не готовых — с положительными тестами на коронавирус — перевели в ковидные стационары, с отрицательными — оставили в больнице на долечивании. Таких немало, потому что у тяжелых пациентов болезнь не заканчивается с получением отрицательного результата ПЦР-исследования.
Напомним, с 26 июля к обычному режиму работы уже вернулись Мариинская больница и Городская больница святителя Луки. К выходу из коронавирусного режима после ГМПБ