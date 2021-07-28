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В Петербурге еще один стационар-тысячник выводится из ковидного режима

Экстренный и плановый прием неинфицированных коронавирусом петербуржцев готовится возобновить Городская многопрофильная больница № 2 уже в ближайший выходной.

В воскресенье, 1 августа, Городская многопрофильная больница № 2 открывает прием пациентов, нуждающихся в экстренной помощи (инфаркт, инсульт и т. д.) — их начнет доставляет скорая. А на следующий день — в понедельник, 2 августа, откроется плановая госпитализация, затем возобновится и хирургическое лечение, у кого-то отложенное из-за того, что больница в очередной раз была перепрофилирована под инфекционный стационар.

Сейчас уже практически всех, готовых к выписке, отправили по домам. Не готовых — с положительными тестами на коронавирус — перевели в ковидные стационары, с отрицательными — оставили в больнице на долечивании. Таких немало, потому что у тяжелых пациентов болезнь не заканчивается с получением отрицательного результата ПЦР-исследования.

Напомним, с 26 июля к обычному режиму работы уже вернулись Мариинская больница и Городская больница святителя Луки. К выходу из коронавирусного режима после ГМПБ № 2 готовится Госпиталь для ветеранов войн.

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Комментарии (1)

261844081
Преступники, кто закрывал больницы хоть на день. Нужно было новые строить больницы, ТЦ в аренду брать под больницы. Преступно людей оставлять без плановой помощи, равносильно преднамеренному убийству. А умерла не 1т людей
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