Петербургского администратора барбершопа с мачете и топором отправили под домашний арест по делу об оскорблении чувств верующих

35-летний житель Ломоносова Павел Голиков отправлен под домашний арест на два месяца по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти. Об этом 28 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Против избранной меры мужчина не возражал.
Обвинение ему было предъявлено двумя днями ранее, когда к Голикову на улицу Федюнинского пришли сотрудники Центра «Э». Они изъяли ноутбуки, флешку, футболку, топор, цепочку с подвеской, флаконы с таблетками и две фотографии.
Следствие полагает, что на Пасху в прошлом году он, находясь у собора Архангела Михаила на Дворцовом проспекте, снимал происходящее на телефон, после чего разместил в местной группе ролик, в котором критиковал православие, выставляя верующих неполноценными. Центр «Э» счёл это оскорблением группы лиц по признаку религиозной принадлежности.
В тот же день в том же паблике мужчиной был опубликован ещё один ролик. В нём он демонстрировал находящийся в багажнике топор, а также мачете и баллончик «Шпага», высказывая угрозу применения насилия в адрес христиан. По данному факту было возбуждено уголовное дело по экстремистской 282 статье УК РФ.