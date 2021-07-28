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Шойгу о действиях США в Афганистане: Дрессировщик в панике сбежал из клетки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с коллегой из КНР Вэем Фэнхэ в Душанбе заявил о провале миссии США в Афганистане, сравнив действия Вашингтона с поведением плохого дрессировщика.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал провалом действия Соединенных Штатов Америки в Афганистане на фоне текущего обострения обстановки, сообщает «Интерфакс» 28 июля со ссылкой на военно-дипломатический источник.

В ходе встречи с китайским коллегой Вэем Фэнхэ в Таджикистане Шойгу заявил, что действия Вашингтона, к сожалению, напоминают поведение плохого дрессировщика из заезжего цирка, который, как только возникла угроза неповиновения подопечных, в панике сбежал из клетки.

Фото: Пресс-служба Минобороны России
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По словам Шойгу, теперь США наблюдают вместе со всей публикой, как участники представления «дерутся внутри за оставшиеся куски мяса». Он выразил надежду, что стороны афганского конфликта смогут стабилизировать ситуацию и найти точки соприкосновения.

Напомним, в начале июля 2021 года запрещенное в России движение «Талибан» с боем вошло в Кандагар — второй по величине город Афганистана. Талибы подчеркивают, что не намерены вторгаться на территории Узбекистана или Таджикистана.

Тем не менее Москва, Душанбе и Ташкент решили провести учения на полигоне Харб-Майдон у границы с Афганистаном. Шойгу подчеркнул, что российская сторона готова «оказывать любую необходимую поддержку таджикистанским друзьям» в рамках Договора о коллективной безопасности.

Фото: Пресс-служба Минобороны России

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Комментарии (13)

SNOW
Возможно, он просто по привычке называет своих заокеанских хозяев дрессировщиками.
VIZar
Ладно бы это петросян ляпнул
AndrewBarsik
Бессмысленное оскорбление сильнейшей армии мира. Человек, не то что не воевавший, но и не служивший в армии, пытается оценивать результаты настоящей войны, оскорбив при этом всех, в том числе и тех "кто в клетке". За его выделывания, к сожалению, расплачиваться приходится всей стране, потому что он и его покровитель делают всё, чтобы "вырезать" Россию из цивилизованного мира.
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