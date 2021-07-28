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Огромная туча надвигается на Петербург. Центр может залить через два часа

В ближайшие два часа центр Петербурга накроет ливень. Такие данные следуют из сервиса «Яндекс.Погода» 28 июля.

К 13:00 тучи подобрались к Ломоносову. В центре Петербурга дождь прогнозируется с 15:00.

Фото: Скриншот Яндекс.Погода
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Синоптики сегодня обещали городу грозу. Несмотря на осадки, температура ожидается до 28 градусов. Ожидается порывистый ветер.

В петербургском Водоканале уже прокомментировали изменения погоды в городе, заявив, что к ливням готовы. «Ожидаемый объём осадков не должен превышать расчётных значений, однако во избежание возможных скоплений воды в Санкт-Петербурге будут дежурить 67 аварийных бригад Водоканала, оснащенных специализированной откачивающей техникой и оборудованием для оперативного извлечения посторонних предметов из амбразурных патрубков и дождевых колодцев», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: Скриншот Яндекс.Погода

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Комментарии (15)

Семён Лобкотрясов
Это ерунда, а не дождь. 10 минут покапало и прошло. Сейчас по ходу опять жара начнётся.
VF812
я за этой тучкой давно наблюдаю, дастбог)
Юра Алекс
Если судить по карте у меня за окном должен идти дождина, на деле не капли, увы...
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