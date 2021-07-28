К 13:00 тучи подобрались к Ломоносову. В центре Петербурга дождь прогнозируется с 15:00.
Синоптики сегодня обещали городу грозу. Несмотря на осадки, температура ожидается до 28 градусов. Ожидается порывистый ветер.
В петербургском Водоканале уже прокомментировали изменения погоды в городе, заявив, что к ливням готовы. «Ожидаемый объём осадков не должен превышать расчётных значений, однако во избежание возможных скоплений воды в Санкт-Петербурге будут дежурить 67 аварийных бригад Водоканала, оснащенных специализированной откачивающей техникой и оборудованием для оперативного извлечения посторонних предметов из амбразурных патрубков и дождевых колодцев», — сообщили в пресс-службе предприятия.