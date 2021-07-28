Изменения в природе. В Петербурге снова ждут грозу

По данным Северо-Западного УГМС, в среду, 28 июля, погода в Петербурге снова переменится. В городе будет облачно с прояснениями, днём и до самого вечера ожидается дождь, возможна гроза. При этом столбик термометра будет удерживаться на отметке в районе +25… +28 градусов.



Ветер будет дуть юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Атмосферное давление в течение дня изменится слабо и составит 754 мм ртутного столба. Влажность воздуха — до 90%.



Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал для центра европейской России вечером в среду «приятные осадки».

