Вильфанд рассказал о «приятных осадках» в России начиная со среды

В центре европейской части России в ближайшее время прогнозируются тёплые дни с кратковременными осадками. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда утром 27 июля сообщает РИА Новости.



«Волна тёплой погоды, не волна тепла, а волна хорошей длительной тёплой погоды. Причём в течение ближайшей недели она будет не просто жаркой, а ещё и с осадками, которые очень приятно воспринимаются во время такой тёплой погоды. Связано это с тем, что антициклон, который установился, будет действовать во вторник и среду. Температуры будут (плюс) 27–29 градусов, что на два-три градуса выше нормы… Но уже в среду, во второй половине дня, в Центральный федеральный округ придут дожди», — отметил Вильфанд.

