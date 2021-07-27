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Вильфанд рассказал о «приятных осадках» в России начиная со среды

Гидрометцентр прогнозирует тёплые дожди в ближайшие дни

В центре европейской части России в ближайшее время прогнозируются тёплые дни с кратковременными осадками. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда утром 27 июля сообщает РИА Новости.

«Волна тёплой погоды, не волна тепла, а волна хорошей длительной тёплой погоды. Причём в течение ближайшей недели она будет не просто жаркой, а ещё и с осадками, которые очень приятно воспринимаются во время такой тёплой погоды. Связано это с тем, что антициклон, который установился, будет действовать во вторник и среду. Температуры будут (плюс) 27–29 градусов, что на два-три градуса выше нормы… Но уже в среду, во второй половине дня, в Центральный федеральный округ придут дожди», — отметил Вильфанд.

По его словам, наиболее заметные осадки ожидаются в среду, во второй половине дня, и в четверг, 29 июля. «Начиная с четверга давление начнёт снижаться. Будет облачно с прояснениями и небольшие дожди… Будут небольшие дождики и периоды сухой ясной погоды», — уточнил представитель Гидрометцентра.

Ранее «Фонтанка» писала, что во вторник, 27 июля, в Петербурге будет жарко, без осадков и до +30 градусов.

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Комментарии (2)

teodor
Гнать его с этого места! Ничего не угадывает
doorbal_
нет вам веры
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