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Имущество должников в Петербурге продали за полмиллиарда рублей

За полгода петербургские приставы арестовали имущество должников на 4,6 млрд рублей

За первое полугодие 2021 года сумма арестованного имущества петербургских должников увеличилась на 20% по сравнению с показателем за такой же период прошлого года.

Как сообщили 28 июля в управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, за шесть месяцев текущего года в рамках исполнительных производств судебными приставами было произведено 4 366 арестов имущества на общую сумму более 4,6 миллиарда рублей. Стоимость имущества, переданного на реализацию, составила 1 миллиард рублей, а сумма, полученная от реализации имущества должников, достигла 468 миллионов рублей.

При этом за первое полугодие должники самостоятельно продали арестованное имущество на общую сумму 808 тысяч рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что минимальные доходы должников в России защитили от списания по исполнительным листам.

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