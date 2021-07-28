Имущество должников в Петербурге продали за полмиллиарда рублей

За первое полугодие 2021 года сумма арестованного имущества петербургских должников увеличилась на 20% по сравнению с показателем за такой же период прошлого года.



Как сообщили 28 июля в управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, за шесть месяцев текущего года в рамках исполнительных производств судебными приставами было произведено 4 366 арестов имущества на общую сумму более 4,6 миллиарда рублей. Стоимость имущества, переданного на реализацию, составила 1 миллиард рублей, а сумма, полученная от реализации имущества должников, достигла 468 миллионов рублей.

