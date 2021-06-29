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Минимальные доходы должников в России защитили от списания по исполнительным листам

Минимальный доход должников в России защитили от списания. Закон подписал президент России Владимир Путин. Документ 29 июня опубликован на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что на заработную плату и иные доходы должника, равные прожиточному минимуму, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму (12 702 рубля по состоянию на 2021 год по РФ). Если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он.

Исключение составят случаи взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением.

Закон вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

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Комментарии (2)

265868296
Я уже целый год существую на нищенскую пенсию в 6000 рублей при коммуналке 8000 рублей,складывается ощущение ,что это как минимум геноцид со стороны приставов Кутаха,Алибековой,Раммо и Велиметовой,как они издеваются совместно с ПФР ,просто неописуемо,я уже в прединфарктного состоянии
265868296
Мою нищенскую пенсию в 10620 при прожиточного минимуме 10280 не может сохранить даже прокурор от Западного Отдела Приморского района совместно с пенсионным фондом/ очевидно в сговоре/
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