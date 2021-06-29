Минимальные доходы должников в России защитили от списания по исполнительным листам

Минимальный доход должников в России защитили от списания. Закон подписал президент России Владимир Путин. Документ 29 июня опубликован на официальном портале правовой информации.



Из документа следует, что на заработную плату и иные доходы должника, равные прожиточному минимуму, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.



Закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму (12 702 рубля по состоянию на 2021 год по РФ). Если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он.

