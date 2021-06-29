Минимальные доходы должников в России защитили от списания по исполнительным листам

Минимальный доход должников в России защитили от списания. Закон подписал президент России Владимир Путин. Документ 29 июня опубликован на официальном портале правовой информации.
Из документа следует, что на заработную плату и иные доходы должника, равные прожиточному минимуму, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму (12 702 рубля по состоянию на 2021 год по РФ). Если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он.
Исключение составят случаи взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением.
Закон вступает в силу с 1 февраля 2022 года.