Адвокат: Обыск у Доброхотова проходит по делу о клевете из-за статьи о сбитом над Украиной «Боинге»

Главный редактор признанного иноагентом издания The Insider Роман Доброхотов 28 июля принимает дома следователей и оперативников из-за дела о клевете. Его возбудили по заявлению голландца Макса ван дер Верффа, который ждет извинений и опровержения.

О возбуждении дела пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката журналиста из Голландии. По ее словам, после публикации материала в издании Доброхотова были поданы гражданский иск и заявление о клевете. Первый еще на стадии рассмотрения, а после проверки по заявлению следствие увидело повод для возбуждения дела.