Адвокат: Обыск у Доброхотова проходит по делу о клевете из-за статьи о сбитом над Украиной «Боинге»

Главный редактор признанного иноагентом издания The Insider Роман Доброхотов 28 июля принимает дома следователей и оперативников из-за дела о клевете. Его возбудили по заявлению голландца Макса ван дер Верффа, который ждет извинений и опровержения.
О возбуждении дела пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката журналиста из Голландии. По ее словам, после публикации материала в издании Доброхотова были поданы гражданский иск и заявление о клевете. Первый еще на стадии рассмотрения, а после проверки по заявлению следствие увидело повод для возбуждения дела.
В материале идет речь о том, что Ван дер Верфф имел договоренности с Минобороны России по ряду публикаций о катастрофе с рейсом MH17.
Сам голландец заявил РИА Новости, что ждет извинений и опровержения.
Об обысках утром 28 июля успел сообщить сам Доброхотов. Адвокат недавно добрался до его московской квартиры. Сегодня журналист собирался уехать за границу.