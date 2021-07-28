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Адвокат: Обыск у Доброхотова проходит по делу о клевете из-за статьи о сбитом над Украиной «Боинге»

Главный редактор признанного иноагентом издания The Insider Роман Доброхотов 28 июля принимает дома следователей и оперативников из-за дела о клевете. Его возбудили по заявлению голландца Макса ван дер Верффа, который ждет извинений и опровержения.

О возбуждении дела пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката журналиста из Голландии. По ее словам, после публикации материала в издании Доброхотова были поданы гражданский иск и заявление о клевете. Первый еще на стадии рассмотрения, а после проверки по заявлению следствие увидело повод для возбуждения дела.

В материале идет речь о том, что Ван дер Верфф имел договоренности с Минобороны России по ряду публикаций о катастрофе с рейсом MH17.

Сам голландец заявил РИА Новости, что ждет извинений и опровержения.

Об обысках утром 28 июля успел сообщить сам Доброхотов. Адвокат недавно добрался до его московской квартиры. Сегодня журналист собирался уехать за границу.

Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет якобы был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшей 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.

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