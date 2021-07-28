Хочешь приз от ТВ-партнера «Фонтанка-SUP» за самый яркий карнавальный креатив? Действуй!

Все участники «Фонтанка-SUP» в костюмах могут побороться за приз в номинации от ТНТ «Самый креативный костюм». Для этого нужно сфотографироваться в своём костюме в полный рост перед заплывом 31 июля, выложить фото в Instagram с отметкой @tnt_online и поставить хештег #сапкостюмТНТ. Комментаторы ТВ-партнера SUP-феста — Игорь Чехов и Михаил Кукота выберут по одному победителю и наградят самые креативные костюмы на церемонии закрытия фестиваля.
Про другие конкурсы «Фонтанка-SUP» и призы можно прочитать здесь.
Еще один шанс получить призы от ТНТ как участникам, так и зрителям «Фонтанка-SUP-2021» — найти команду телеканала среди яркой флотилии сапсёрферов и сделать классный кадр. Фото нужно выложить в соцсети, отметив @tnt_online. ТНТ выберет несколько счастливчиков и подарит крутой мерч после заплыва.
Если у тебя нет сапа сегодня, но есть фантазия, ты тоже можешь выиграть приз. Условия самые простые: имитируй заезд на сапе из любых подручных предметов и в любой локации, выложи фото или видео своего заплыва в социальные сети с хештегом #насапеТНТ.
Инсайд с маршрута! Горсткин мост на время SUP-феста станет зоной телеканала ТНТ. Сапсёрферы, проплывая мимо, смогут получить полезные летние подарки. Главное — не упустить возможность и ловить спасательные круги ТНТ.
Напоминаем, что вход на территорию стартового городка в этом году будет разрешён только участникам заплыва, прошедшим электронную регистрацию, при предъявлении (в электронном или бумажном виде):
— ПЦР-теста, выполненного не раньше, чем за три дня до даты проведения мероприятия;
— или сертификата вакцинации;
— или справки о перенесенном заболевании (COVID-19).
Зрители, не участвующие в заплыве, в зону старта допускаться не будут.
Регламент безопасности соответствует последним требованиям Роспотребнадзора по проведению физкультурных мероприятий в Петербурге. Просим всех участников «Фонтанка-SUP-2021» не забывать про антикоронавирусные меры: маску и социальную дистанцию.
Партнеры «Фонтанка-SUP-2021»:
Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнер — компания Bestway
Официальный страховой партнер — СК «Двадцать первый век»
Life партнер — GloraX Life
Командный партнер — Setl Group
ТВ-партнер — ТНТ
Партнеры:
Компания «Формула Теннис-Хоккей»