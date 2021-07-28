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Хочешь приз от ТВ-партнера «Фонтанка-SUP» за самый яркий карнавальный креатив? Действуй!

Партнером в номинации «Самый креативный костюм» в этом году выступил ТВ-партнер SUP-феста — телеканал ТНТ. Кроме этого, участников события ждет встреча с дуэтом «Чехов и Кукота», которые будут комментировать наше физкультурное мероприятие, интересные конкурсы для зрителей и сапсёрферов, а также приятный сюрприз на маршруте «Фонтанка-SUP».

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Все участники «Фонтанка-SUP» в костюмах могут побороться за приз в номинации от ТНТ «Самый креативный костюм». Для этого нужно сфотографироваться в своём костюме в полный рост перед заплывом 31 июля, выложить фото в Instagram с отметкой @tnt_online и поставить хештег #сапкостюмТНТ. Комментаторы ТВ-партнера SUP-феста — Игорь Чехов и Михаил Кукота выберут по одному победителю и наградят самые креативные костюмы на церемонии закрытия фестиваля.

Про другие конкурсы «Фонтанка-SUP» и призы можно прочитать здесь.

Еще один шанс получить призы от ТНТ как участникам, так и зрителям «Фонтанка-SUP-2021» — найти команду телеканала среди яркой флотилии сапсёрферов и сделать классный кадр. Фото нужно выложить в соцсети, отметив @tnt_online. ТНТ выберет несколько счастливчиков и подарит крутой мерч после заплыва.

Если у тебя нет сапа сегодня, но есть фантазия, ты тоже можешь выиграть приз. Условия самые простые: имитируй заезд на сапе из любых подручных предметов и в любой локации, выложи фото или видео своего заплыва в социальные сети с хештегом #насапеТНТ.

Инсайд с маршрута! Горсткин мост на время SUP-феста станет зоной телеканала ТНТ. Сапсёрферы, проплывая мимо, смогут получить полезные летние подарки. Главное — не упустить возможность и ловить спасательные круги ТНТ.

Напоминаем, что вход на территорию стартового городка в этом году будет разрешён только участникам заплыва, прошедшим электронную регистрацию, при предъявлении (в электронном или бумажном виде):

— ПЦР-теста, выполненного не раньше, чем за три дня до даты проведения мероприятия;

— или сертификата вакцинации;

— или справки о перенесенном заболевании (COVID-19).

Зрители, не участвующие в заплыве, в зону старта допускаться не будут.

Регламент безопасности соответствует последним требованиям Роспотребнадзора по проведению физкультурных мероприятий в Петербурге. Просим всех участников «Фонтанка-SUP-2021» не забывать про антикоронавирусные меры: маску и социальную дистанцию.

Партнеры «Фонтанка-SUP-2021»:

Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнер — компания Bestway
Официальный страховой партнер — СК «Двадцать первый век»
Life партнер — GloraX Life
Командный партнер — Setl Group
ТВ-партнер — ТНТ

Партнеры:

Сервис доставки Лента Онлайн

Группа «Эталон»

РСТИ (Росстройинвест)

Компания «Формула Теннис-Хоккей»

DIDRIKSONS

Кондитерская «Тройка»

World Class

Архыз Сервис

«Фонтанка-SUP» — физкультурное мероприятие, которое уже в шестой раз организовано и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году событие состоится 31 июля при поддержке Комитета по культуре и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!» За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.

Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.

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