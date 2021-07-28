Хочешь приз от ТВ-партнера «Фонтанка-SUP» за самый яркий карнавальный креатив? Действуй!

Про другие конкурсы «Фонтанка-SUP» и призы можно прочитать здесь .

Все участники «Фонтанка-SUP» в костюмах могут побороться за приз в номинации от ТНТ «Самый креативный костюм». Для этого нужно сфотографироваться в своём костюме в полный рост перед заплывом 31 июля, выложить фото в Instagram с отметкой @tnt_online и поставить хештег #сапкостюмТНТ. Комментаторы ТВ-партнера SUP-феста — Игорь Чехов и Михаил Кукота выберут по одному победителю и наградят самые креативные костюмы на церемонии закрытия фестиваля.

Еще один шанс получить призы от ТНТ как участникам, так и зрителям «Фонтанка-SUP-2021» — найти команду телеканала среди яркой флотилии сапсёрферов и сделать классный кадр. Фото нужно выложить в соцсети, отметив @tnt_online. ТНТ выберет несколько счастливчиков и подарит крутой мерч после заплыва.

Если у тебя нет сапа сегодня, но есть фантазия, ты тоже можешь выиграть приз. Условия самые простые: имитируй заезд на сапе из любых подручных предметов и в любой локации, выложи фото или видео своего заплыва в социальные сети с хештегом #насапеТНТ.

Инсайд с маршрута! Горсткин мост на время SUP-феста станет зоной телеканала ТНТ. Сапсёрферы, проплывая мимо, смогут получить полезные летние подарки. Главное — не упустить возможность и ловить спасательные круги ТНТ.

Напоминаем, что вход на территорию стартового городка в этом году будет разрешён только участникам заплыва, прошедшим электронную регистрацию, при предъявлении (в электронном или бумажном виде):



— ПЦР-теста, выполненного не раньше, чем за три дня до даты проведения мероприятия;

