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В Петербурге из карьера в парке Героев-Пожарных достали мёртвую женщину

Заплыв в карьере во Фрунзенском районе Петербурга закончился гибелью купальщицы. За работой спасателей вечером 27 июля горожане наблюдали в парке Героев-Пожарных.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, поисково-спасательная служба достала из карьера в парке женщину. Помощь медиков ей уже была не нужна.

«Была компания из четырёх человек, отдыхали, выпивали. Стало три человека, стояли, давали показания полиции. При мне достали. Отдаленность 4 метра от берега, глубина около 6. Вода чистая, теплая, крупногабаритного мусора нет. Не повезло просто», — рассказывает подписчик паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Владимир.

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Комментарии (1)

hal9000
Там постоянно тонут..чет слышал вроде как дно там ..там ведь раньше кирпичный завод был и дно там глинистое..вангую происходит следующее..так как они пьяные..заплывают затем пытаются встать ноги застревают в глине и они хватают воду пока вылезают..там купаться то неприятно по глине ходить ногами..
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