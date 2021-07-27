Заплыв в карьере во Фрунзенском районе Петербурга закончился гибелью купальщицы. За работой спасателей вечером 27 июля горожане наблюдали в парке Героев-Пожарных.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, поисково-спасательная служба достала из карьера в парке женщину. Помощь медиков ей уже была не нужна.
«Была компания из четырёх человек, отдыхали, выпивали. Стало три человека, стояли, давали показания полиции. При мне достали. Отдаленность 4 метра от берега, глубина около 6. Вода чистая, теплая, крупногабаритного мусора нет. Не повезло просто», — рассказывает подписчик паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Владимир.