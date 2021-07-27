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Сотрудникам ЗАГСов разрешили регистрировать браки на дому и в больницах

В России разрешили регистрировать браки на дому и в медицинских учреждениях в случае особых обстоятельств. Семейный кодекс относит к таким рождение ребенка, беременность или угроза жизни жениха или невесты. Приказ Министерства юстиции опубликован на портале правовой информации 27 июля.

«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственно регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», — говорится в документе. Специалисту ЗАГСа отводят на процедуру 150 минут, включая время на дорогу.

Если обстоятельства сочтут неподходящими, заявители получают отказ в письменном виде.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому большинство отметок в российском паспорте, в том числе о регистрации или расторжении брака, станут необязательными.

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