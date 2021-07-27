Сотрудникам ЗАГСов разрешили регистрировать браки на дому и в больницах

В России разрешили регистрировать браки на дому и в медицинских учреждениях в случае особых обстоятельств. Семейный кодекс относит к таким рождение ребенка, беременность или угроза жизни жениха или невесты. Приказ Министерства юстиции опубликован на портале правовой информации 27 июля.



«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственно регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», — говорится в документе. Специалисту ЗАГСа отводят на процедуру 150 минут, включая время на дорогу.