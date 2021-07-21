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Большинство штампов в российском паспорте будут необязательными

Отметки о заключении и расторжении брака, малолетних детях в паспорте гражданина Российской Федерации станут опциональными. Это следует из подписанного главой кабмина Михаилом Мишустиным постановления.

«По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о регистрации и расторжении брака... о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста)... о ранее выданных паспортах... о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ... о группе крови и резус-факторе... об идентификационном номере налогоплательщика», — говорится в опубликованном 21 июля постановлении. Две последние и раньше ставились по усмотрению обладателя документа.

Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства или снятии с неё, а также о воинской обязанности граждан с 18 лет.

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Комментарии (4)

bsk
А нафига он такой паспорт. Может водительских прав на всё-про всё хватит? ... а потом и вообще можно паспорта отменить. QR код на лбу - и всё норм.
sha_5e4d8c662c249
Главное - прописка и воинская повинность.
Guest1234
Это, чтобы мошенникам жизнь упростить, что ли? Продает человек квартиру или машину, утверждает, что не женат. А после получения денег его жена подает в суд, говорит, что была не в курсе, отдайте ей половину имущества, нажитого в совместном браке и проданного без ее ведома. Продавца след простыл, разбирается с женой добросовестный приобретатель. Спасибо за заботу, господин Мишустин.
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