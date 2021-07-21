Большинство штампов в российском паспорте будут необязательными

Отметки о заключении и расторжении брака, малолетних детях в паспорте гражданина Российской Федерации станут опциональными. Это следует из подписанного главой кабмина Михаилом Мишустиным постановления.
«По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о регистрации и расторжении брака... о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста)... о ранее выданных паспортах... о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ... о группе крови и резус-факторе... об идентификационном номере налогоплательщика», — говорится в опубликованном 21 июля постановлении. Две последние и раньше ставились по усмотрению обладателя документа.
Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства или снятии с неё, а также о воинской обязанности граждан с 18 лет.