Главный небоскрёб Петербурга поддержал День Военно-морского флота нарядной подсветкой. Эффектные кадры прошедшего в воскресенье праздника 27 июля опубликовал в своём инстаграме Лахта Центр.
«В воскресенье в Петербурге состоялся военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота. По Неве и Финскому заливу прошли более 50 кораблей, подлодок и судов. В воздух поднялись 48 вертолётов и самолётов. Лахта Центр приветствовал военных моряков праздничной подсветкой: по случаю праздника по фасаду высотного здания побежали морские волны», — отметили представители небоскрёба.
Кадры салюта в честь Дня ВМФ смотрите в фоторепортаже «Фонтанки».