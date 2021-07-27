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Лахта Центр показал, как отметил День ВМФ

Главный небоскрёб Петербурга поддержал День Военно-морского флота нарядной подсветкой. Эффектные кадры прошедшего в воскресенье праздника 27 июля опубликовал в своём инстаграме Лахта Центр.

«В воскресенье в Петербурге состоялся военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота. По Неве и Финскому заливу прошли более 50 кораблей, подлодок и судов. В воздух поднялись 48 вертолётов и самолётов. Лахта Центр приветствовал военных моряков праздничной подсветкой: по случаю праздника по фасаду высотного здания побежали морские волны», — отметили представители небоскрёба.

Кадры салюта в честь Дня ВМФ смотрите в фоторепортаже «Фонтанки».

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