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Суд в Петербурге обязал допустить до выборов кандидатов в муниципалитет «Ланское», где депутатом был брат спикера ЗакСа

Приморский районный суд в Петербурге отменил решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатам от «Яблока» на выборы в муниципалитет «Ланское» (до этого называвшийся «Чёрная речка»). Об этом 27 июля сообщает пресс-служба партии.

Как отмечают в «Яблоке», 26 июля суд рассматривал иск Анны Ширяевой, 27 июля — иски ещё трёх их кандидатов: Дмитрия Лысова, Михаила Молчанова и Николая Солодкова. На последние заседания представители ИКМО в суд не явились. Решение вступит в силу через пять дней, отмечают в партии.

Ранее «Фонтанка» писала, что в избиркоме «Ланского» отказали в регистрации более чем десяти кандидатам. Помимо кандидатов от «Яблока», зарегистрироваться не смог активист Илья Мохов, выдвинутый «Справедливой Россией». Ему отказали на основании проверки сведений о представленном дипломе.

В Петербурге 19 сентября состоятся выборы не только в Государственную думу и Законодательное собрание, но и в муниципалитеты, в частности — в округе Ланское (Чёрная речка). Решение о назначении выборов во втором округе муниципалитета избирательная комиссия муниципального образования утвердила 20 июня. Всего в этом округе пять мандатов, один из них в течение двух лет принадлежал брату спикера петербургского парламента Василию Макарову.

Зимой 2020 года Приморский районный суд отменил результаты выборов 2019 года во втором округе в муниципалитете Ланское. Истцом выступил активист Павел Чупрунов. Он настаивал, что его незаконно не допустили до выборов. В ходе выборной кампании ему несколько раз отказывали в регистрации кандидатом. Аналогичные отказы получали и другие оппозиционные кандидаты.

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