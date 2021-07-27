Суд в Петербурге обязал допустить до выборов кандидатов в муниципалитет «Ланское», где депутатом был брат спикера ЗакСа

Приморский районный суд в Петербурге отменил решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатам от «Яблока» на выборы в муниципалитет «Ланское» (до этого называвшийся «Чёрная речка»). Об этом 27 июля сообщает пресс-служба партии.



Как отмечают в «Яблоке», 26 июля суд рассматривал иск Анны Ширяевой, 27 июля — иски ещё трёх их кандидатов: Дмитрия Лысова, Михаила Молчанова и Николая Солодкова. На последние заседания представители ИКМО в суд не явились. Решение вступит в силу через пять дней, отмечают в партии.