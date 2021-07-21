Избирком муниципалитета «Ланское» отказывает кандидатам в регистрации. К разбирательству привлекли суд

По словам Мохова, он и ещё пятеро выдвинутых эсерами кандидатов получили отказы в регистрации. «В основном причиной стали дипломы: комиссия отправляет их на перепроверку в федеральный реестр, и якобы там не находят данные о них. Мне отказали, потому что диплом я якобы не предоставил. На самом деле причиной стала запятая между серией и номером диплома», — отметил он.

Активист Илья Мохов, выдвинутый «Справедливой Россией» на выборы в муниципалитет «Ланское» (Чёрная речка), подал в суд на обжалование отказа в регистрации. Как он рассказал 21 июля «Фонтанке», избирательная комиссия выдаёт отказы пачками, как и в прошлые выборы.

Отказ в регистрации Мохов обжаловал в Приморском районном суде. Иск он отправил по почте накануне.

Отказы в регистрации также получили представители ЛДПР и «Яблока».

В Петербурге 19 сентября состоятся выборы не только в Государственную думу и Законодательное собрание, но и в муниципалитетах, в частности — в округе «Ланское» (Чёрная речка). Решение о назначении выборов во втором округе муниципалитета избирательная комиссия муниципального образования утвердила 20 июня.

Всего в этом округе пять мандатов, один из них в течение двух лет принадлежал брату спикера петербургского парламента Василию Макарову.

Зимой 2020 года Приморский районный суд отменил результаты выборов 2019 года во втором округе в муниципалитете «Ланское».

Истцом выступил активист Павел Чупрунов. Он настаивал, что его незаконно не допустили до выборов. В ходе выборной кампании ему несколько раз отказывали в регистрации кандидатом. Аналогичные отказы получали и другие оппозиционные кандидаты.