Петербургский рынок апартаментов прирос на две тысячи юнитов за полгода

В первом полугодии 2021 года предложение на рынке апартаментов пополнилось на 2 тысячи юнитов. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», на 1 июля 2021 года в реализации находилось 38 комплексов апартаментов на 5,6 тысячи юнитов. За полгода в продажу поступило 2 тысячи юнитов общей площадью 66 тыс. кв. м.



Отдельно аналитики отмечают, что в этом году на рынок вышло много новых сервисных апарт-отелей, разместившихся в зданиях в центре Петербурга после их полной реконструкции или реновации. Такие проекты расположены в центре города, но обладают небольшим номерным фондом. При этом основное предложение апартаментов сегодня сосредоточено в Московском, Невском, Выборгском, Кировском и Приморском районах.

