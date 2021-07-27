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Петербургский рынок апартаментов прирос на две тысячи юнитов за полгода

В первом полугодии 2021 года предложение на рынке апартаментов пополнилось на 2 тысячи юнитов. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», на 1 июля 2021 года в реализации находилось 38 комплексов апартаментов на 5,6 тысячи юнитов. За полгода в продажу поступило 2 тысячи юнитов общей площадью 66 тыс. кв. м.

Отдельно аналитики отмечают, что в этом году на рынок вышло много новых сервисных апарт-отелей, разместившихся в зданиях в центре Петербурга после их полной реконструкции или реновации. Такие проекты расположены в центре города, но обладают небольшим номерным фондом. При этом основное предложение апартаментов сегодня сосредоточено в Московском, Невском, Выборгском, Кировском и Приморском районах.

— На фоне низкой привлекательности депозитов, девальвации рубля, нестабильности курса валют инвесторы рассматривают покупку апартаментов как инструмент сохранения денег и получения пассивного дохода, — отмечает руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Кроме того, апарт-отели становятся новыми общественными пространствами, точками притяжения, формирующими городскую среду будущего, что делает их привлекательными и конкурентоспособными на рынке аренды.

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