Экс-главу Бугров Геннадия Шорохова задержали по делу о мошенничестве

В Ленинградской области экс-главу Бугров Геннадия Шорохова задержали на двое суток по делу о мошенничестве. Позже ему изберут меру пресечения.



Как сообщает портал 47news 27 июля, помимо Шорохова, на двое суток задержали еще двоих подозреваемых. Всего за день в полицейское следствие петербургского главка доставили 18 человек, часть из них дали признательные показания.

Ранее «Фонтанка» писала, что с самого утра 27 июля сотрудники экономической полиции ГУ МВД проводили обыски в здании администрации Бугровского сельского поселения. Следственные действия касались прежде всего бывшего главы Бугров Геннадия Шорохова. Предположительно, в администрации Бугров подделывали документы на престижные участки, затем оформляли их на аффилированных с администрацией лиц и позже продавали желающим.