FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +27
74.10р87.32р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
4
Печать

Экс-главу Бугров Геннадия Шорохова задержали по делу о мошенничестве

В Ленинградской области экс-главу Бугров Геннадия Шорохова задержали на двое суток по делу о мошенничестве. Позже ему изберут меру пресечения.

Как сообщает портал 47news 27 июля, помимо Шорохова, на двое суток задержали еще двоих подозреваемых. Всего за день в полицейское следствие петербургского главка доставили 18 человек, часть из них дали признательные показания.

Ранее «Фонтанка» писала, что с самого утра 27 июля сотрудники экономической полиции ГУ МВД проводили обыски в здании администрации Бугровского сельского поселения. Следственные действия касались прежде всего бывшего главы Бугров Геннадия Шорохова. Предположительно, в администрации Бугров подделывали документы на престижные участки, затем оформляли их на аффилированных с администрацией лиц и позже продавали желающим.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

SlawaPiter
А что в России есть честные главы поселений?
kоt-obormot
Не успел к местному Феде сбежать в Финляндию...
266081655
Как говаривали на Руси: "Каков царь, таков и псарь"...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний