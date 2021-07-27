Пропавший кот Сёма привёл прокуратуру в приют «Преданное сердце». Надзору там не понравилось

Сотрудники в синих кителях посетили нашумевший приют для животных «Преданное сердце» в Петербурге. О внеплановой выездной проверке сообщается на сайте Генпрокуратуры 27 июля. Надзорному органу в приюте не понравилось, вынесен целый список нарушений.



Так, например, в организации отсутствует документация по прибывшим и убывшим животным. Там не смогли отчитаться о болезнях четвероногих и причинах смерти. Как выяснилось, передача резидентов на передержку была незаконной. Кроме того, питомцы не были промаркированы ни клеймами, ни чипами. Все нарушения, согласно предписанию, необходимо устранить.