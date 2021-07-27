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Пропавший кот Сёма привёл прокуратуру в приют «Преданное сердце». Надзору там не понравилось

Прокуратура проверила условия в приюте «Преданное сердце» в Петербурге

Сотрудники в синих кителях посетили нашумевший приют для животных «Преданное сердце» в Петербурге. О внеплановой выездной проверке сообщается на сайте Генпрокуратуры 27 июля. Надзорному органу в приюте не понравилось, вынесен целый список нарушений.

Так, например, в организации отсутствует документация по прибывшим и убывшим животным. Там не смогли отчитаться о болезнях четвероногих и причинах смерти. Как выяснилось, передача резидентов на передержку была незаконной. Кроме того, питомцы не были промаркированы ни клеймами, ни чипами. Все нарушения, согласно предписанию, необходимо устранить.

Зоозащитный андеграунд, напомним, вскрыл кот Сёма, сбежавший от хозяев по пути с дачи домой в сентябре. В ходе поисков выяснилось, что любимец семьи содержится в приюте «Преданное сердце». Вот только руководитель организации возвращать животное не захотела. В дальнейшем оказалось, что пострадавших владельцев четвероногих куда больше.

Полностью детективную историю исчезновения братьев наших меньших читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (4)

nalchik11
И куда день животных, если приют закроют? Снова на улицу?
Вместо того, чтобы искать нарушения, государство открыло бы государственные приюты для животных. С соблюдением всех правил
Vsemdobra
Что с Сёмой в итоге??
kоt-obormot
Это не приют, это просто вымогательство бабла с сочувствующих.
А Галеева - молодца, добивает жуликов.
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