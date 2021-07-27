В чеченские мечети и автобусы не пустят без «коронавирусной» справки

Справки и сертификаты нужны будут жителям Чечни чтобы зайти в мечеть или общественный транспорт. Обязательную вакцинацию ввели для студентов, маникюрш и госслужащих.



Постановлением главного санитарного врача республики от 27 июля, на территории Чечни вводится обязательная вакцинация для множества категорий — от совершеннолетних студентов и всей сферы образования до любого, кто работает в сфере услуг, будь то мастер маникюра или автослесарь. Госслужащие и журналисты тоже обязаны сделать укол.

Вице-премьер Чечни Вахит Усмаев во время совещания накануне также отметил, что без документа теперь не пустят в мечети и общественный транспорт. Правда, он не уточнил, подходит ли, например, справка о наличии антител или медотвод от прививки.