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В чеченские мечети и автобусы не пустят без «коронавирусной» справки

Справки и сертификаты нужны будут жителям Чечни чтобы зайти в мечеть или общественный транспорт. Обязательную вакцинацию ввели для студентов, маникюрш и госслужащих.

Постановлением главного санитарного врача республики от 27 июля, на территории Чечни вводится обязательная вакцинация для множества категорий — от совершеннолетних студентов и всей сферы образования до любого, кто работает в сфере услуг, будь то мастер маникюра или автослесарь. Госслужащие и журналисты тоже обязаны сделать укол.

Вице-премьер Чечни Вахит Усмаев во время совещания накануне также отметил, что без документа теперь не пустят в мечети и общественный транспорт. Правда, он не уточнил, подходит ли, например, справка о наличии антител или медотвод от прививки.

Ранее власти республики сообщили, что вакцинацию прошли больше 90 процентов взрослого населения.

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Комментарии (13)

EveReady
Государство в государстве. Анклав, однако.
266063610
А что наш президент то молчит? Где СК? Где Быстрыкин? Публичное попрание конституции, Федеральных Законов. Чечня у нас к России не относится? Нет? Это не территория России? На ней законы России не действуют? Обращаюсь к Быстрыкину. Прошу проверить правомочность действий главы Чеченской республики на предмет законности его распоряжений, опубликованных в данной статье.
Dimitry Antonov
Можно подавать новость под заголовком: "Скоро по всей России". А сам Президент тем временем всё заявляет, что принудительная вакцинация недопустима.
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